Die spanische Nationalmannschaft hat einen schwachen Start bei der Weltmeisterschaft hingelegt. Gegen den afrikanischen Debütanten Kap Verde kam es zu einem torlosen Unentschieden. Die Mannschaft von Luis de la Fuente hatte das Spiel dominiert, doch es reichte nicht aus, um zu gewinnen. particularly notable was the performance of Kap Verdes goalkeeper Vozinha, who was named the MVP of the match. Despite the return of Lamine Yamal in the second half, Spanien konnte das Spiel nicht mehr drehen und muss nun um den Einzug ins Achtelfinale bangen.

Spanien hat einen enttäuschenden Start bei der Weltmeisterschaft hingelegt. Die spanische Nationalmannschaft, die als einer der Favoriten ins Turnier gestartet war, konnte sich nicht gegen Kap Verde durchsetzen und kam nur zu einem torlosen Unentschieden .

Die Mannschaft von Luis de la Fuente hatte das Spiel dominiert, doch es reichte nicht aus, um den Widerstand des afrikanischen Debütanten zu überwinden. particularly notable was the performance of Kap Verdes goalkeeper Vozinha, who was named the MVP of the match. Despite the return of Lamine Yamal in the second half, Spanien konnte das Spiel nicht mehr drehen und muss nun um den Einzug ins Achtelfinale bangen





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