Spaniens katastrophaler Start bei der WM: 0:0 gegen Kap Verde

Spaniens 0:0 gegen WM-Underdog Kap Verde hat die Stimmung im Land stark gedämpft. Die eigene Presse hat die Furia Roja hart kritisiert und auch das Ausland hat gespottet.

Spanien s 0:0 gegen WM-Underdog Kap Verde hat die Stimmung im Land stark gedämpft. Die eigene Presse hat die Furia Roja hart kritisiert und auch das Ausland hat gespottet.

'Katastrophenstart', 'Einbruch auf der Weltbühne' - die spanischen und internationalen Medien haben mit drastischen Worten auf die Nullnummer von Europameister und Mitfavorit reagiert. Die 'Marca' schrieb von einem 'Katastrophenstart', das Sportblatt erkannte bei der ideenlosen Vorstellung in Atlanta gegen den WM-Debütanten das eigene Team nicht mehr.

'Ein unbekanntes Spanien, ohne Fußball, Ideen und Mittel, schaffte es nicht, gegen Kap Verde ein Tor zu erzielen - eine kämpferische Mannschaft, die für die große Überraschung dieser Weltmeisterschaft sorgte. ' WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker - alle Infos zum zweiten Gruppenspiel Die 'As' pestete: 'Der große Favorit auf den Titel? Diese Schlagzeile können wir getrost beiseite legen.

' Mit Verweis auf einen berüchtigten Berg in Asturien, der die Radprofis bei der Spanien-Rundfahrt fast jährlich an ihre Grenzen bringt, hieß es weiter: 'Schon auf dem ersten Anstieg kommt uns diese Weltmeisterschaft wie der Angliru vor. ' Die 'Mundo Deportivo' urteilte vergleichsweise gemäßigt, kam aber auch nicht umhin, von einem 'enttäuschenden Start' zu schreiben und von einer 'Leistung, die es wiedergutzumachen gilt.





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