Die spanische Guardia Civil hat einen herber Schlag gegen die Drogenkartelle in Europa erzielt, nachdem sie den Frachter "Arconian" mit 30 Tonnen Kokain auf der Westafrikanischen Küste gestoppt und in den Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria lenkte. Verantwortlich für den Mega-Deal ist Joseph "Jos" Leijdekkers, ein niederländischer Rauschgifthändler und Mocro-Mafia-Boss, einer der meistgesuchten Kriminellen Europas.

Der Großhändler ist mit der Präsidentenfamilie von Sierra Leone verbunden. Mehr als 1000 Kokain pakete stellte die spanische Guardia Civil auf dem Frachter "Arconian" sicher. Verantwortlich für den Mega-Deal soll der Mocro-Mafia-Boss Joseph "Jos" Leijdekkers (34) sein.

Als die spanische Guardia Civil am 1. Mai vor der westafrikanischen Küste den Frachter "Arconian" stoppte und in den Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria lenkte, gelang ihr ein herber Schlag gegen die Drogenkartelle in Europa. Sie beschlagnahmten auf dem Schiff 30 Tonnen Kokain.

Jetzt kommt raus: Für den Mega-Deal war der niederländische Rauschgifthändler und Mocro-Mafia-Boss Joseph "Jos" Leijdekkers (34) verantwortlich – einer der meistgesuchten Kriminellen Europas.war laut einem spanischen Gerichtsdokument von Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone, aus mit den Drogen gestartet. Die spanischen Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass die Lieferung von, auch bekannt als "Bolle Jos" ("Pummeliger Jos"), organisiert wurde. Der Niederländer steht auf der Fahndungsliste der meistgesuchten Personen der Europäischen Union und unterhält einen Stützpunkt in Sierra Leone.

Er ist derjenige, der die Operation (angeblich) eingefädelt hat. Er hatte diese 30 Tonnen in Sierra Leone gelagert, organisierte den Transport und lieferte die Kokainpakete an die spanische Küste. Das westafrikanische Land ist in den vergangenen Jahren zu einer Drehscheibe des Kokainhandels zwischen Lateinamerika und Europa geworden. Und Leijdekkers zählt zu den Schlüsselfiguren dabei.

Zudem ist für den Oberstleutnant Remacha klar, dass Leijdekkers offenbar "völlige Straffreiheit und absolutes Selbstvertrauen" bei der Steuerung von Schmuggel-Operationen aus Sierra Leone heraus genieße. Denn vor der dortigen Obstruction stand der eigentliche Plan, sich auf hoher See mit Schnellbooten zu treffen, die die mehr als 1000 Pakete mitim Wert von 812 Millionen Euro übernehmen und an die spanische Küste bringen sollten. Zur Sicherung des Transports waren offenbar auch bewaffnete Wachen an Bord.

Die Niederlande haben eine Belohnung von 200.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme von Leijdekkers führen. Ein niederländisches Gericht verurteilte ihn 2024 in Abwesenheit zu 24 Jahren Haft wegen Drogenhandels, bewaffneten Raubüberfalls und der Anordnung eines Mordes





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