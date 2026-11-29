Der FC Barcelona und Hansi Flick bleiben in Spanien das Maß aller Dinge, weil Lamine Yamal, Raphinha und Co. in der Offensive zaubern. Unterdessen wütet Real Madrids Trainer José Mourinho nach einer überraschenden Niederlage.

genutzt und die Tabellenführung in der spanischen Liga weiter ausgebaut. Die Mannschaft des deutschen Trainers Hansi Flick setzte sich 5:1 bei Deportivo A Coruna durch.

Lamine Yamal eröffnete die Partie mit seinem Tor nach 85 Sekunden. Er drang dabei von rechts in den Strafraum ein und spielte einen raffinierten Pass mit dem linken Fuß. Über diesen sprang Dani Olmo geschickt hinweg und ließ so den Ball klug durch die Beine ins lange Eck rollen. Der ehemalige Dortmund- und Barça-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang glich jedoch schnell aus . Olmo brachte Barça in einer unterhaltsamen Anfangsphase per Kopf wieder in Front. Raphinha sorgte schließlich mit einem Hattrick für den letztlich klaren Erfolg . Barça führt die Tabelle nun mit fünf Punkten vor Atlético Madrid an, Real liegt sechs Zähler dahinter auf Rang drei.

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Am Mittwoch treffen Barcelona und Atlético im direkten Duell aufeinander. Im Hinspiel am 8. November hatte sich Barça 2:1 durchgesetzt. Das Rückspiel findet ungewöhnlich früh statt.