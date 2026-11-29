Die konservative Volkspartei PP und die rechtspopulistische Vox bilden eine neue Koalition in Spanien. José María Feijóo wird neuer Regierungschef nach der Wahl vom Sonntag.

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien haben die konservative Volkspartei PP und die rechtspopulistische Vox eine klare Mehrheit erreicht. Die beiden Parteien kommen zusammen auf 186 Mandate, womit sie die nötige absolute Mehrheit von 176 Sitzen deutlich übertreffen. Die PP kommt den bisherigen amtlichen Ergebnissen zufolge auf 135 Sitze, während sich Vox unterdessen von 33 auf 51 Sitze verbesserte. Dies markiert eine historische Zäsur in der spanischen Politik, da die extreme Rechte damit aller Wahrscheinlichkeit nach wieder an der spanischen Zentralregierung beteiligt wird. Erstmals seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco Mitte der 1970er Jahre ist dies der Fall.

Koalitionsverhandlungen zwischen PP und Vox

Um im Parlament zum neuen Regierungschef gewählt zu werden, muss sich der 65-jährige José María Feijóo zwar erst mit Vox-Chef Santiago Abascal auf die Details der Zusammenarbeit einigen. Das Zustandekommen der Koalition gilt allerdings als Formsache. Anders als in Deutschland gegenüber der AfD haben die spanischen Konservativen keine Brandmauer gegen Rechtsaußen-Parteien postuliert. Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) des Ministerpräsidenten kommt laut den bisherigen amtlichen Ergebnissen lediglich auf 117 Sitze im Congreso de los Diputados. Das linke Lager aus PSOE, weiteren linken Parteien und regionalen Formationen hat keine Chance auf eine absolute Mehrheit.

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Vorzeitige Wahl wegen Wohnungskrise

Regulär wäre in Spanien erst im nächsten Sommer gewählt worden. Sánchez setzte die Wahl jedoch vorzeitig an, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten. Der Streit um die Wohnungspolitik war zu einem Symbol für die wachsende soziale Unzufriedenheit geworden. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte im September der Fall der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt worden war und zwei Wochen später starb. Ihr Schicksal löste landesweit Proteste gegen die Wohnungsnot aus.

Druck auf die Regierung Sánchez

Doch bereits davor war die Minderheitsregierung von Sánchez zunehmend unter Druck geraten. Gründe waren Korruptionsaffären im politischen und familiären Umfeld von Sánchez, zwei schwere Eisenbahnunglücke in diesem Jahr und Ende Juli die Massenankunft von Zehntausenden Migranten in der nordafrikanischen Exklave Ceuta. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Popularität der PSOE stark gelitten hat. Die konservative Opposition nutzte die Unzufriedenheit der Wähler strategisch, um die Regierungszeit von Sánchez zu beenden.

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Politische Auswirkungen der neuen Koalition

Die Bildung einer Koalition aus PP und Vox wird erhebliche politische Auswirkungen auf Spanien haben. Die neue Regierung wird wahrscheinlich eine harte Linie in der Immigration- und Wohnungspolitik verfolgen. Die Sozialisten werden in die Opposition gehen und sich mit der Kritik an der neuen Koalition befassen. Die Rolle der regionalen Parteien und linken Gruppierungen wird sich ebenfalls ändern. Sie müssen sich auf eine neue politische Realität einstellen und Strategien entwickeln, um in der Opposition effektiv zu arbeiten.

Historische Bedeutung des Wahlergebnisses

Das Wahlergebnis markiert einen fundamentalen Wandel in der spanischen Politik. Die Einbindung der extremen Rechten in die Regierung ist ein beispielloser Schritt seit dem Ende der Diktatur. Dies wird die politische Landschaft in Spanien auf lange Sicht prägen. Die internationale Gemeinschaft wird die Entwicklung mit Interesse verfolgen. Die neue Regierung steht vor der Herausforderung, ihre Versprechen einzulösen und die Erwartungen der Wähler zu erfüllen. Die nächsten Monate werden zeigen, wie stabil die Koalition ist und welche politischen Veränderungen sie bewirken wird.