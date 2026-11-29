Spaniens konservative Volkspartei PP führt in Prognosen zur vorgezogenen Wahl. Zusammen mit Vox könnte die Rechte die Mehrheit erringen und Pedro Sánchez ablösen.

Spanien steht kurz vor einem historischen Machtwechsel im Parlament. Prognosen zur vorgezogenen Parlamentswahl zeigen, dass die konservative Volkspartei PP unter Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo zusammen mit der rechtspopulistischen Partei Vox vorn liegt. Die PP könnte dabei bis zu 134 Sitze im Abgeordnetenhaus erhalten, während Vox auf bis zu 48 Sitze kommt. Zusammen würden diese beiden konservativen und rechtspopulistischen Kräfte die absolute Mehrheit von 176 Sitzen überschreiten. Damit wäre der linke Regierungschef Pedro Sánchez nach rund achteinhalb Jahren an der Macht abgewählt.

Prognosen und Sitzverteilung

Die aktuellen Medienerhebungen, die auf Vor- und Nachwahlbefragungen basieren, weisen dem Sozialisten Pedro Sánchez und seiner Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) bis zu 124 Sitze zu. Diese Zahl reicht jedoch nicht aus, um eine alleinige Regierungsformation zu ermöglichen. Das linke politische Lager, bestehend aus der PSOE, weiteren linken Parteien und regionalen Formationen, hätte demnach keine Chance auf eine absolute Mehrheit. Bei früheren Wahlen gab es im Laufe des Wahlabends jedoch oft noch deutliche Verschiebungen gegenüber den vorläufigen Prognosezahlen.

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Historische Bedeutung der Abstimmung

Zahlreiche Medien und politische Beobachter haben diese Wahl als Schicksalswahl und historische Abstimmung bezeichnet. Erstmals seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco Mitte der 1970er Jahre könnte die extreme Rechte wieder an der spanischen Zentralregierung beteiligt werden. Anders als in Deutschland, wo eine Brandmauer gegenüber der AfD besteht, haben die spanischen Konservativen keine solche Barriere gegen rechts postuliert. Die Zeitung "El País" nannte die Wahl "eine der wichtigsten Abstimmungen der vergangenen Jahrzehnte".

Social- und Europa-Dimension

In "El País" hieß es weiter, unverzichtbare soziale Errungenschaften der vergangenen 50 Jahre stünden auf dem Spiel. Dazu gehören Frauen- und Minderheitenrechte. Die Wahl hat auch eine starke europäische Dimension. Die französische Zeitung "Le Monde" analysierte, dass ein Machtwechsel in Madrid den Vormarsch rechtsextremer Kräfte in Europa weiter verstärken würde. Darauf hofft auch Alice Weidel, die Chefin der deutschen AfD, die sich demonstrativ hinter Vox stellte. Auf der Plattform X schrieb sie: "Ganz Europa erwartet einen politischen Kurswechsel in Madrid. Wir zählen als europäische Patrioten auf euch."

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Wahlbeteiligung und Auslöser

Bei der Beteiligung zeichnete sich ein historisch hoher Wert ab. Bis 18.00 Uhr gaben mehr als 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das war der höchste Wert für diese Uhrzeit seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie nach der Franco-Diktatur 1978 und 15 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Parlamentswahl im Juli 2023. Der letzte Sozialist Europas, wie Medien Sánchez nennen, hatte am Morgen seine Stimme abgegeben und anschließend die Spanier zu einer starken Mobilisierung aufgerufen. Knapp 39 Millionen Bürger waren aufgerufen, über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses und des Senats zu bestimmen.

Hintergründe der vorgezogenen Neuwahlen

Regulär wäre in Spanien erst im nächsten Sommer gewählt worden. Sánchez setzte die Wahl jedoch vorzeitig an, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten. Der Streit um die Wohnungspolitik war zu einem Symbol für die wachsende soziale Unzufriedenheit geworden. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte im September der Fall der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt worden war und zwei Wochen später starb. Ihr Schicksal löste landesweit Proteste gegen die Wohnungsnot aus. Doch bereits davor war die Minderheitsregierung zunehmend unter Druck geraten. Gründe waren Korruptionsaffären im politischen und familiären Umfeld von Sánchez, zwei schwere Eisenbahnunglücke in diesem Jahr und Ende Juli die Massenankunft von Zehntausenden Migranten in der nordafrikanischen Exklave Ceuta.