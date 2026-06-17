Spanische Polizei beschlagnahmt über 66.000 gefälschte Fußball-Trikots und nimmt 95 Personen fest

Bei einer großangelegten Razzia in 15 Orten Spaniens, darunter Barcelona, Madrid und Málaga, wurden mehr als 66.000 gefälschte Fußball-Trikots sichergestellt. Die Aktion, die in Zusammenarbeit mit Europol und Interpol durchgeführt wurde, richtete sich gegen den illegalen Handel mit Sportartikeln im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Insgesamt wurden über 16 Tonnen gefälschte Ausrüstungsgegenstände konfisziert. Der geschätzte Schwarzmarktwert der beschlagnahmten Waren liegt bei zwei Millionen Euro, der Gesamtschaden für die Rechteinhaber wird auf über sieben Millionen Euro beziffert. Die gefälschten Produkte, die Designs und Wappen verschiedener Nationalmannschaften kopierten, waren von minderwertiger Qualität und für den Verkauf auf Straßenmärkten, über Online-Plattformen und soziale Medien vorgesehen.

Der spanischen Polizei ist ein Schlag gegen den Handel mit gefälschten Fußball - Trikots gelungen. Bei einer großangelegten Razzia in 15 Orten in Spanien wurden mehr als 66.000 Trikots konfisziert und 95 Personen festgenommen.

Dies teilte die nationale Polizei am Mittwoch mit. Schwerpunkte der Razzia waren demnach die Großstädte Barcelona, Madrid und Málaga. Die Maßnahme sei in Zusammenarbeit mit Europol und Interpol erfolgt. Auf dem Schwarzmarkt hätten die Produkte schätzungsweise zwei Millionen Euro eingebracht, der dadurch entstehende Schaden für die "Inhaber der gewerblichen Schutzrechte" werde auf mehr als sieben Millionen Euro geschätzt.

Insgesamt seien "mehr als 16 Tonnen gefälschter Ausrüstungsgegenstände" konfisziert worden. Es handle sich um eine "internationale Aktion gegen Sportpiraterie", die als "Reaktion auf die massive Flut gefälschter Produkte im Vorfeld der Weltmeisterschaft in den"Die beschlagnahmten Kleidungsstücke imitierten Designs, Wappen und Erkennungsmerkmale verschiedener Nationalmannschaften und waren von deutlich geringerer Qualität als die Originalprodukte", hieß es in der Mitteilung der Polizei: "Sie waren für den illegalen Verkauf auf Straßenmärkten, über E-Commerce-Plattformen und soziale Medien bestimmt.





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