Spanische Polizei ermittelt nach Tod von Jesús de Miguel

Die spanische Nationalpolizei untersucht den tödlichen Zusammenprall des Fußballers Jesús de Miguel mit dem FC Andorra Torwart. Fahrlässige Tötung steht zur Debatte.

Die spanischen Ermittlungsbehörden haben die Untersuchung der Umstände um den tragischen Tod des Fußballspielers Jesús de Miguel eingeleitet. Die Nationalpolizei in Santa Cruz de Tenerife prüft nun, ob fahrlässiges Tötungsverhalten vorliegt, nachdem der Angreifer von CD Teneriffa im Alter von dreißig Jahren verstorben ist. Der Vorfall ereignete sich während eines Zweitliga-Spiels gegen den FC Andorra, das am Montagabend abgebrochen werden musste.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Die Mordkommission der Nationalpolizei hat die Aufgabe übernommen, den genauen Hergang des tödlichen Unfalls aufzuklären. Im Fokus der Untersuchungen stehen sowohl die mechanischen Abläufe des Zusammenpralls als auch die Qualität der anschließenden medizinischen Versorgung. Die Behörden wollen herausfinden, ob ein schuldhaftes Verhalten einzelner Beteiligter oder Versäumnisse im Behandlungsprozess zu dem fatalen Ausgang beigetragen haben könnten. Diese umfassende Prüfung soll alle Aspekte des Vorfalls beleuchten, um eine juristische Einordnung zu ermöglichen.

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Dramatischer Verlauf und medizinischer Notfall

In der Nachspielzeit des Spiels kam es zu einem schweren Zusammenprall zwischen Jesús de Miguel und dem Torwart Jesús Owono, der fünfundzwanzig Jahre alt ist. Der Stürmer blieb anschließend regungslos auf dem Rasen liegen, wobei offensichtlich Kopfverletzungen vorlagen. Sofort eilten Rettungskräfte auf den Platz, um ihm zu helfen. In einer ersten offiziellen Mitteilung hieß es, dass die Helfer den Spieler auf dem Transportweg ins Krankenhaus wiederbeleben mussten, da er einen Herzstillstand erlitten hatte. Trotz dieser Maßnahmen verschlechterte sich sein Zustand in der Nacht dramatisch, was letztlich zum Tod führte.

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Schock unter Spielern und offizielle Reaktionen

Schiedsrichter Perez Hernandez brach die Partie unmittelbar nach dem schrecklichen Vorfall ab, da die Situation für alle Beteiligten untragbar geworden war. Sowohl die Spieler von CD Teneriffa als auch die des FC Andorra zeigten sich sichtlich geschockt von dem Ereignis. Noch am Abend des Unfalls richtete der Klub aus Andorra Genesungswünsche an de Miguel und seine Familie, in der Hoffnung, dass der Angreifer den Kampf um sein Leben gewinnen würde. Am Dienstagmorgen um acht Uhr bestätigte sich jedoch die traurige Gewissheit: Jesús de Miguel starb im Universitätsklinikum Nuestra Señora de Candelaria. Sein Verein veröffentlichte eine bewegende Trauerbotschaft und bat die Öffentlichkeit eindringlich darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Karriere und Statistiken des verstorbenen Spielers

Jesús de Miguel hatte im Sommer zweitausendfünfundzwanzig den Wechsel zu CD Teneriffa vollzogen und dort eine aktive Rolle im Team eingenommen. Während seiner Zeit bei dem Klub absolvierte er insgesamt sechsunddreißig Pflichtspiele, in denen er elf Tore erzielte. Seine statistischen Leistungen unterstreichen seine Bedeutung für die Mannschaft, bevor das fatale Ereignis seine Karriere und sein Leben abrupt beendete. Die sportliche Gemeinschaft reagiert weiterhin mit großer Betroffenheit auf den Verlust des erfahrenen Angreifers.