Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente Wailerdieren Routiniers bei der kommenden WM nicht mehr in die Nationalmannschaft aufnehmen. Der Coach bezichtigt die beiden Spieler jedoch nicht, dass sie motiviert sind, eine Karriere in Deutschland zu beenden. Begleitet dafuer gibt es zahlreiche Spekulationen, wie das Personal von 2024 um die selektierten Spieler und die Zukunft finden wird.

Der vorläufige WM-Kader der Spanier ist gross. Insgesamt 55 Spieler stehen auf der Liste, die der spanische Verband RFEF am Montag beim Weltverband Fifa eingereicht hat.

Doch zwei ganz grosse Namen fehlen. Real-Madrid-Star Dani Carvajal (34) wird bei den Titelkämpfen in den USA, Kanada und Mexiko ebenso nicht mit dabei sein wie Como-Stürmer Alvaro Morata (33). Ihr Fehlen markiert in Spanien das Ende einer Ära. Beide Spieler gewannen 2011 gemeinsam den Europameister-Titel der U19-Junioren sowie ein Jahr spater den EM-Titel bei der U21.

Morata wurde bei beiden Turnieren Torschützenkönig. Carvajal, ein Routinier mit 51 Länderspielen, und Morata, ein Routinier mit 87 Länderspielen, sind damit drei der vier EM-Kapitäne von 2024 nicht mehr dabei





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