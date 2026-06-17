Spanischer Film 'A Guarda': Musik als Hoffnung nach einem Unglück

Der Film 'A Guarda' erzählt die Geschichte eines galicischen Fischerdorfs, das nach einem Schiffsunglück durch die Gründung eines neuen Musikensembles neuen Mut schöpft. Die 18-jährige Andrea übernimmt die Leitung des Ensembles und muss dabei Skepsis und die eigene Trauer der Dorfbewohner überwinden.

In einem kleinen Fischerdorf in Galicien versucht die Gemeinschaft, nach einem schweren Schiffsunglück wieder neuen Mut zu fassen. Der Film ' A Guarda ' erzählt die Geschichte des Dorfs, das sich durch die Gründung eines neuen Musik ensembles Hoffnung schöpft.

Die 18-jährige Andrea übernimmt die Leitung des Ensembles und bringt frischen Schwung in die Proben, indem sie klassische Instrumente mit modernen Songs verbindet. Sie muss jedoch Skepsis und die eigene Trauer der Dorfbewohner überwinden, um die Gemeinschaft wiederzuvereinigen. Der Film basiert auf der galicischen Tradition der 'Rondallas' und verbindet diese mit zeitgenössischen Themen. Die Besetzung des Films besteht aus bekannten spanischen Schauspielern wie Judith Fernández und Javier Gutiérrez





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Film A Guarda Musik Galicien Tradition Rondallas Hoffnung Trauer Neubeginn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musik des Mittelalters erklingt beim Festival in FreyburgWas hörten Menschen vor Jahrhunderten? Antworten gibt das Festival 'montalbâne'. Musiker aus Europa und den USA präsentieren mittelalterliche Musik auf historischen Instrumenten-Nachbauten.

Read more »

Musik des Mittelalters erklingt beim Festival in FreyburgFreyburg (sa) - Fremd klingt Jahrhunderte alte Musik im Zeitalter von Rock und Pop in vielen Ohren. Instrumente aus dem Mittelalter wie die Harfe haben

Read more »

Spanischer Schauspieler Javier Bardem verewigt sich in Hollywood mit seien HandabdrückenDer spanische Schauspieler Javier Bardem hat sich auf dem Hollywood Boulevard verewigt. Der 57-Jährige hatte am Dienstag (Ortszeit) die Ehre, vor dem

Read more »

Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Film: Ein Kultfilm für die Zeit nach CoronaSteven Spielberg bringt mit seinem neuen Sci-Fi-Film einen Kultfilm auf die Leinwand. Der Film ist ein Mysterium, ein Thriller und ein Sci-Fi-Film in einem. Spielberg hat sich vier Jahre nach seinem letzten Film 'Die Fabelmans' wieder an die Arbeit gemacht und hat einen Film geschaffen, der die Menschen in Atem hält. Der Film ist ein Kultfilm für die Zeit nach Corona, weil er die Menschen auf eine Reise durch die Zeit bringt und sie zum Nachdenken anregt.

Read more »