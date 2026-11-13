Der spanische Verband hat die Bewertung des tödlichen Fouls abgeschlossen. Jesus Owono bleibt straflos, da kein böser Wille vorlag. Details zur Haltung von Andorra und den Ermittlungen.

Der spanische Fußballverband hat die rechtliche und disziplinarische Aufarbeitung des tragischen Vorfalls abgeschlossen, der zum Tod des spanischen Stürmers Jesús de Miguel führte. Die Behörde hat nun die Bewertung des verhängnisvollen Foulspiels zwischen Owono und dem verstorbenen Angreifer offiziell abgeschlossen. De Miguel war in der vergangenen Woche im Alter von 30 Jahren gestorben.

Offizielle Bewertung des tödlichen Zusammentreffens

Der Vorfall ereignete sich bei einem Spiel der zweiten spanischen Liga am 2. November. Bei dem Zusammentreffen zwischen dem Stürmer und dem Torwart von FC Andorra sah Owono die Rote Karte. Eine polizeiliche Ermittlung war eingeleitet worden, was in vergleichbaren Fällen üblich sei, wie der Verband bestätigte. Die abschließende Prüfung durch die zuständigen Gremien erfolgte nun, um festzustellen, ob eine sportliche oder gesetzliche Ahndung notwendig ist.

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Die Ermittler und Verbandsexperten kamen zu dem Schluss, dass kein vorsätzliches Handeln vorlag. Der Fokus der Untersuchung lag auf der Klärung der Umstände des Zusammenpralls und der Intention des Spielers. Die Ergebnisse dieser Prüfung bilden die Grundlage für die aktuelle Entscheidung des Verbandes, die nun publik gemacht wurde und Klarheit in die juristische und sportliche Lage bringen soll.

Haltung des FC Andorra und Trainer Carles Manso

Carles Manso, der Trainer des FC Andorra, hatte am Donnerstag erklärt, Owono erhalte jeglichen Freiraum, um in Ruhe über die Fortsetzung seiner Karriere zu entscheiden. Der Verein stellt sich hinter seinen Torhüter und anerkennt die menschliche Tragödie, die sich ereignet hat. Manso betonte, dass Owono von der Situation zutiefst betroffen sei und keine Absicht hinsichtlich des Ausgangs hatte.

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Owono hatte nach dem Tod von de Miguel öffentlich von den schlimmsten Tagen seines Lebens gesprochen. Seine emotionale Verfassung steht im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Der Verein respektiert den Wunsch des Spielers nach Abstand und gibt ihm die notwendige Zeit, um mit dem Schock umzugehen. Bislang hat er noch nicht wieder gemeinsam mit der Mannschaft trainiert.

Die Position des Vereins ist eindeutig: Es gibt keine Bestrafung durch den Arbeitgeber, sondern Verständnis und Unterstützung. Dies soll Owono die Möglichkeit geben, seine Zukunft eigenständig zu planen, ohne unter dem Druck von außen zu stehen. Die Kommunikation des Teams bleibt in dieser Phase sehr vorsichtig und einfühlsam.

Gedenkveranstaltungen und emotionale Betroffenheit

Am Wochenende hatten sich Spieler und Fans von CD Teneriffa zu einer Gedenkveranstaltung für de Miguel versammelt. Der Stürmer spielte für Teneriffa und hinterlässt eine tiefe Lücke in der Fußballgemeinschaft. Die Trauer um ihn ist in der gesamten Liga spürbar, besonders in der Mannschaft, für die er auf dem Feld stand.

Die emotionale Welle trifft nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans und die Funktionäre. De Miguel war eine beliebte Figur im spanischen Fußball, und sein unerwarteter Tod hat viele erschüttert. Die Gedenkfeier diente dazu, dem Verstorbenen die gebührende Ehre zu erweisen und den Angehörigen Beistand zu leisten.

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Konkrete Auswirkungen auf den Spielkalender

Der FC Andorra bestreitet am Samstag bei UD Almería sein erstes Spiel seit dem Unglück. Dies markiert einen wichtigen Schritt zurück in die Normalität des Ligabetriebs. Das Team muss nun ohne den verletzten Torhüter und unter der Last der Tragödie antreten. Die sportliche Leistung steht im Schatten der menschlichen Katastrophe.

Die Entscheidung des Verbandes schließt die offizielle Phase der Ahndung ab. Es bleibt abzuwarten, wie Owono in die Mannschaft zurückfindet, falls er dies beabsichtigt. Die Ereignisse der vergangenen Woche haben den spanischen Fußball nachhaltig verändert und zur Nachdenklichkeit über die Sicherheit und die psychische Belastung von Athleten angeregt.