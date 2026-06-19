Der spanische Stürmer Iglesias wurde nach einem freien Tag an der Eingangskontrolle der Teambasis in Chattanooga von Sicherheitskräften aufgehalten, die ihn nicht als Nationalspieler erkannten. Erst nach Bestätigung durch den Betreuerstab durfte er das Gelände betreten. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund eines enttäuschenden 0:0-Auftakts Spaniens gegen Kap Verde bei der WM.

Ein bemerkenswertes Abenteuer, das nichts mit Fußball zu tun hat, ereignete sich kürzlich im Umfeld der spanischen Nationalmannschaft . Der Stürmer von Celta Vigo, der Nationalspieler Iglesias , versuchte nach einem freien Tag zurück zur spanischen Teambasis in Chattanooga zu gelangen.

An der Eingangskontrolle wurden ihn jedoch von Sicherheitsmitarbeitern aufgehalten, die seine Identität nicht erkannten. Trotz mehrfacher Erklärungen, dass er zur spanischen Nationalmannschaft gehört, wollten ihm die Sicherheitsleute zunächst nicht glauben. Sie unterzogen den 33-Jährigen einer genauen Überprüfung, ob er berechtigt sei, das Trainingsgelände zu betreten. Erst nach mehreren Minuten des Hin und Hers und der Bestätigung seiner Identität durch Mitglieder des Betreuerstabs durfte Iglesias endlich die Anlage betreten.

Der Vorfall ereignete sich an einem freien Tag, den Nationaltrainer Luis de la Fuente seinen Spielern nach dem ersten WM-Spiel gewährt hatte. Iglesias nutzte die Gelegenheit, um Familie und Angehörige zu treffen, was letztlich zu einem unnötigen Durcheinander an der Eingangskontrolle führte. Iglesias hatte sich mit starken Leistungen in der Vereinssaison für die WM empfohlen: 50 Spiele, 18 Tore und drei Assists. Der Auftakt Spaniens in die Fußball-WM verlief jedoch enttäuschend mit einem 0:0 gegen Kap Verde.

De la Fuente zeigte sich dennoch zuversichtlich und kündigte an, dass noch sieben Spiele bevorstehen. Mittelfeldspieler Mikel Merino kommentierte das Remis mit den Worten, dass nicht immer alles nach Plan laufe, aber dass niemand gestorben sei und die Mannschaft weiter ehrgeizig bleiben müsse





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Iglesias Spanien Nationalmannschaft WM Sicherheitskontrolle

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