Nach dem tödlichen Zusammenprall auf dem Platz verhängt der spanische Verband die Höchststrafe. Gerard Piqué übt scharfe Kritik an der Bewertung des Unfalls und der rechtlichen Folgen.

Der spanische Fußballverband hat den Torhüter Jesús Owono zu einer Zwölf-Spiele-Sperre verurteilt, nachdem dieser im November mit dem Stürmer Demi de Miguel kollidierte. De Miguel erlag seinen Verletzungen einen Tag später einem Herzstillstand. Die hohe Strafe stößt nun auf erhebliche Kritik, insbesondere von Ex-Nationalspieler Gerard Piqué.

Kritik von Gerard Piqué an der Strafhöhe

Gerard Piqué, Weltmeister von 2010 und Mehrheitseigentümer des FC Andorra, äußert sich öffentlich scharf gegen das Urteil des spanischen Fußballverbands. Piqué argumentiert in einem sozialen Medien-Beitrag, dass die Verhängung der zwölf Spiele den Torhüter unverhältnismäßig für die Tragödie verantwortlich mache. Er betont, dass die Strafe sich auf die sportliche Handlung beziehen müsse, nicht auf deren verheerende Konsequenz. Für Piqué ist klar, dass keine Sperre den verstorbenen Spieler Demi de Miguel zurückholen könne.

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Der tödliche Zwischenfall zwischen Owono und de Miguel

Der Vorfall ereignete sich Anfang November während eines Zweitligaspieles zwischen dem FC Andorra und CD Teneriffa. Der 30-jährige Stürmer Demi de Miguel erlitt durch die Kollision mit dem 25-jährigen Torhüter Jesús Owono einen Herzstillstand. Owono sah für sein Einsteigen die Rote Karte, doch die sportrechtliche Ahndung ging weit darüber hinaus. De Miguel verstarb im Krankenhaus, was die spanische Justiz und den Fußballverband unter enormen Druck setzte.

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Vergleich mit dem Vorfall von 2012

Piqué stellt in seiner Argumentation einen direkten Vergleich zu einer ähnlichen Situation aus dem Jahr 2012 her. Damals kollidierte er mit dem Torhüter Víctor Valdés. Piqué weist darauf hin, dass Valdés damals nicht als Schuldiger für die Folgen der Kollision dargestellt wurde. Er führt an, dass selbst bei einem tödlichen Ausgang einer solchen Kollision der Gegner nicht strafbar sei. Diese Perspektive unterstreicht seine These, dass solche Vorfälle auf dem Platz oft unglückliche Unfälle sind.

Psychologische Betreuung und rechtliche Lage

Jesús Owono zeigt sich nach dem Tod seines Gegenspielers zutiefst erschüttert und befindet sich derzeit in psychologischer Behandlung. Es ist ungewiss, ob er jemals wieder auf den Fußballplatz zurückkehren wird. Parallel dazu prüft die spanische Justiz den Fall. Die Mordkommission der Polizei hat Ermittlungen wegen möglicher fahrlässiger Tötung aufgenommen. Dennoch hält der zuständige Oberstaatsanwalt José Luis Sánchez-Jáuregui ein Strafverfahren für sehr unwahrscheinlich.