Der spanische Nationaltrainer stellte für die WM 2026 einen Kader zusammen, in dem kein einziger Spieler von Real Madrid vertreten ist. Die Medien sehen darin ein Zeichen für den Machtwechsel im spanischen Fußball, während der Trainer auf die Stärken von Barcelona‑ und anderen Talenten setzt.

Der spanische Nationaltrainer hat für die WM 2026 einen bemerkenswerten Kader zusammen gestellt: In der endgültigen Liste fehlt ein einziger Spieler von Real Madrid. Die Abwesenheit der Madrilenen wird von den spanischen Medien als historisches Ereignis gewertet.

Die Tageszeitung Marca bezeichnet das Fehlen als \"Liste für die Geschichtsbücher\", während El País hervorhebt, dass der Kader von einer starken Präsenz des FC Barcelona geprägt ist - dem amtierenden spanischen Meister - und damit das Bild einer neuen Machtverteilung im spanischen Fußball zeichnet. Mundo Deportivo spielt mit der Zahl 8:0, ein Verweis auf die acht nominierten Spieler, die für den Erzrivalen von Real Madrid, den FC Barcelona, aufgestellt wurden.

Auch die französische Tageszeitung L'Equipe interpretiert das Ergebnis als ein deutliches Zeichen für die derzeitige Krise bei Real Madrid und als weiteren Rückschlag für Vereinspräsident Florentino Pérez. Der spanische Kader wird in drei Gruppen eingeteilt, die die wichtigsten Positionen abdecken.

In der Abwehr finden sich Pedro Porro von Tottenham, Marcos Llorente vom Atlético Madrid, Aymeric Laporte vom Athletic Bilbao, Eric García vom FC Barcelona, Marc Pubill ebenfalls vom Atlético Madrid, Pau Cubarsí vom FC Barcelona, Marc Cucurella von Chelsea sowie Alejandro Grimaldo vom Bayer Leverkusen. Im Mittelfeld setzen Gavi, Pedri und Lamine Yamal vom FC Barcelona, Mikel Merino von Arsenal, Rodrigo Hernández von Manchester City, Zubimendi von Arsenal sowie Álex Baena vom Atlético Madrid ihre Akzente.

Im Sturm führen Ferran Torres, ebenfalls vom FC Barcelona, zusammen mit Fabián Ruiz von PSG, Dani Olmo vom FC Barcelona, Nico Williams vom Athletic Bilbao, Yeremy Pino von Crystal Palace, Victor Muñoz von Osasuna und Borja Iglesias von Celta Vigo das Angriffsspiel an. Spanien tritt in der Gruppenphase gegen Kap Verde (Spieltag 15. Juni), Saudi-Arabien (21. Juni) und Uruguay (26.

Juni) an. Die Aufgabe, in einer Gruppe ohne Real‑Madriden zu bestehen, wird von Experten als Chance gesehen, neue Talente zu präsentieren und die Dynamik des Teams zu überprüfen. Während einige Kritiker die fehlende Erfahrung einiger jüngerer Spieler monieren, betonen andere, dass die aktuelle Zusammensetzung ein Signal für die Zukunft des spanischen Fußballs ist, in der der FC Barcelona eine dominierende Rolle spielt.

Der Trainer plant, die Mannschaft flexibel zu nutzen und die Stärken jedes Spielers gezielt einzusetzen, um die hohen Erwartungen der spanischen Fans zu erfüllen und das Turnier mit einem erfolgreichen Abschneiden zu beenden





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