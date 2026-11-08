Spanisches Dorf Berbegal sucht Betreiber für El Meridiano

Das spanische Dorf Berbegal bietet eine Bar-Restaurant-Konzession für nur 160 Euro monatlich an. Der Vertrag läuft vier Jahre. Ein offener Wettbewerb bestimmt den neuen Wirt im ländlichen Aragonien.

Die Gemeinde Berbegal in der Provinz Huesca im Nordosten Spanien s sucht einen neuen Betreiber für das lokale Bar-Restaurant El Meridiano. Dieses Etablissement an der Plaza España fungiert als zentraler Treffpunkt für die 321 Bewohner des Dorfes. Das Angebot richtet sich an Personen, die den Großstadttrubel hinter sich lassen und unter der Sonne Aragonien s leben möchten.

Konzession und räumliche Ausstattung

Das El Meridiano verfügt über eine Grundfläche von 214 Quadratmetern und ist voll ausgestattet. Der monatliche Preis für die Nutzung beträgt exakt 160 Euro. Diese Summe beinhaltet auch den Zugang zur kompletten Küchenausstattung. Die Gemeinde plant einen Konzessionsvertrag, der über einen Zeitraum von vier Jahren laufen soll.

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Der Wettbewerb zur Vergabe der Konzession ist offen ausgeschrieben. Interessenten müssen ihre Angebote direkt bei der Gemeinde einreichen. Die Auswahl des neuen Pächters erfolgt nicht automatisch, sondern basiert auf einer Bewertung der eingegangenen Angebote. Der Fokus liegt dabei auf der Qualität des eingereichten Projekts.

Strategien gegen Landflucht in Spanien

Die Initiative von Berbegal ist Teil eines breiteren Trends, um der Abwanderung aus ländlichen Gebieten entgegenzuwirken. Spanien steht vor der Herausforderung, seine ländliche Infrastruktur und Gemeinschaften zu erhalten. Durch ungewöhnliche Angebote soll die Attraktivität kleiner Gemeinden für neue Einwohner gesteigert werden.

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Es handelt sich nicht um den ersten solchen Fall in Spanien. Bereits im April dieses Jahres warb das Dorf Arenillas in der Provinz Soria um neue Bewohner. Zu diesem Zeitpunkt lebten dort nur noch rund 40 Menschen. Auch Arenillas nutzte das Angebot von Niedrigpreisen und Sonderkonditionen, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten.

Zufriedenheit und Lebensqualität in Spanien

Deutschsprachige Expatriates und Interessenten zeigen großes Interesse an einem Umzug nach Spanien. 20 Prozent der Befragten gaben an, gezielt wegen der Lebensqualität nach Spanien gezogen zu sein. Insgesamt äußerten 84 Prozent der Befragten ihre Zufriedenheit mit ihrem neuen Leben in Spanien. Im globalen Durchschnitt liegt die Zufriedenheit bei nur 67 Prozent.

Besonders positiv bewerteten die Zögler das Klima, die Freizeitmöglichkeiten, die Gastronomie und die kulturelle Vielfalt des Landes. Auch das Gesundheitssystem erhielt in der Befragung gute Noten. Diese Faktoren machen Spanien zu einem attraktiven Ziel für Menschen, die sich von der Hektik der urbanen Zentren erholen und eine höhere Lebensqualität suchen.

Die Gemeinde Berbegal nutzt diese positive Wahrnehmung, indem sie konkrete wirtschaftliche Anreize bietet. Der Betrieb eines lokalen Gastronomieunternehmens bietet nicht nur eine Einkommensquelle, sondern auch die Integration in eine bestehende Gemeinschaft. Für den neuen Betreiber bedeutet dies die Verantwortung für das soziale Zentrum des Dorfes.

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Die Vergabe des El Meridiano wird über den Ausgang des offenen Wettbewerbs entschieden. Die Gemeinde erwartet Angebote von Bewerbern, die sowohl geschäftlich als auch sozial in die Struktur von Berbegal passen können. Der erfolgreiche Kandidat wird ab dem Start des vierjährigen Vertrags die Geschicke des Restaurants an der Plaza España bestimmen.