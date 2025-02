Spanisches Start-up revolutioniert Flugreisen mit Doppeldecker-Sitzen

Ein innovatives Sitzkonzept von einem spanischen Start-up, das in Zusammenarbeit mit Airbus entwickelt wurde, könnte die Flugreisen der Zukunft verändern. Der Doppeldecker-Sitz bietet Passagieren mehr Komfort und optimiert den Platz in der Flugzeugkabine.

Ein spanisches Start-up hat in Zusammenarbeit mit dem europäischen Flugzeug hersteller Airbus ein innovatives Sitzkonzept entwickelt. Das Konzept sieht vor, den oberen Gepäckraum zu entfernen und zwei Sitzebenen in der Flugzeug kabine zu schaffen. Passagiere könnten zwischen einer oberen und einer unteren Reihe wählen. Laut Núñez Vicente sollen beide Ebenen komfortabler als die herkömmlichen Sitze sein. Erste Prototypen wurden bereits von CNN getestet.

Núñez Vicente betont, dass das Ziel von „Chaise Longue“, wie das Unternehmen das Konzept nennt, darin besteht, den Platz in der Kabine sowohl für Passagiere als auch für Fluggesellschaften zu optimieren. Trotz teils negativer Rückmeldungen in sozialen Medien glaubt Núñez Vicente, dass die Vorteile überwiegen und sieht in seinem Konzept große Chancen. Zwar könnte eine breitere Akzeptanz des außergewöhnlichen Sitzkonzepts noch in ferner Zukunft liegen, Núñez Vicente ist jedoch zuversichtlich, dass mit der Unterstützung von Airbus der Doppeldecker-Sitz Realität werden könnte und das Reiseerlebnis für Passagiere deutlich verbessern werde. Das Unternehmen präsentierte sein Konzept bereits 2024 auf der Aviation Interiors Expo in Hamburg





