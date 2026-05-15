Spannende Momente und Szenen bei 'Let's Dance': Blut am Nasenboden und ausgelaufen Kritik - Jorge Gonalez trägt ein wildes Outfit

Es gab am heutigen Abend mehrere interessante Momente bei 'Let's Dance'. Zunächst blutete Joel Mattli (32) am Nasenrücken und war später unterstützt von Joachim Llambi (61) bei seiner performance. Antonio 'Toni' Amaral (55) schien Jan Kittmann (43) auszubeuten. Jorge Gonalez (58) trug ein blitzschnelles Outfit und Daniel Hartwich (47) begrüßte Victoria Swarovski (37) als seine neue Moderatorkollegin. Ob David Hasselhoff (65) und Tessa Alexandra Strassold (37)) waren zufrieden, ist leider nicht zu sehen.

Es gab mehrere spannende Momente auf der Bühne von ' Let's Dance ' am heutigen Abend. Zunächst plötzlich begann Joel Mattli (32) mit Bluten zu stecken, während sein tanzender Partner die Choreografie nicht erfuhr.

Bald darauf sah Joachim Llambi (61) erleichtert, als er feststellte, dass Antonio 'Toni' Amaral (55) ihn ausgebeutet hatte. Jan Kittmann (43) empfand am Ende der Show jedoch seine Enttäuschung, als er nicht mehr ins Halbfinale qualifizierte. Der amüsante Jorge Gonalez (58) trug ein wildes Outfit, als er ins Studio tanzte, darunter eine riesige Perücke. Daniel Hartwich (47) begrüßte seine neue Gastgeberkollegin Victoria Swarovski (37), da sie während des ESC im Publikum mitsah.

David Hasselhoff (65) und Tessa Alexandra Strassold (37) hingegen waren aufgeregt, weil sie die Chance nutzen sollten, in der Royal Box zu sitzen





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