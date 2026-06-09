Spannende Wendungen in "Alles was zählt"

Die Zuschauer von "Alles was zählt" können sich auf neue spannende Wendungen freuen. In der nächsten Folge der beliebten Daily Soap gibt es wieder einige Überraschungen und Konflikte. Joana und Elias werden zu einem interessanten Doppel, während Henning und Daniela mit einer beunruhigenden Nachricht konfrontiert werden. Auch Simone hat Schwierigkeiten, ihre Familie zu verstehen.

Die beliebte Daily Soap "Alles was zählt" begeistert täglich seit fast zwei Jahrzehnten mit fesselnden Geschichten rund um Liebe, Ehrgeiz und familiäre Konflikte. In der beliebten Serie "Alles was zählt" ist immer etwas los.

Doch was erwartet die Zuschauer heute? Eines ist sicher: Auch heute gibt es wieder einige spannende Wendungen. Darum geht es heute bei "Alles was zählt". Achtung Spoiler: Diese Folge ist heute auf RTL+ verfügbar und erst nächste Woche im TV zu sehen.

Für Joana (Josephine Martz, 25) gestaltet sich die Suche nach einem passenden Doppelpartner schwieriger als gedacht. Nachdem sie erkannt hat, dass ihr das Spiel im Team deutlich mehr liegt als Einzelmatches, setzt sie ihre Hoffnung auf Trainer Elias (Robin Schick). Die beiden harmonieren auf dem Platz hervorragend, weshalb Joana ihn fragt, ob sie künftig gemeinsam als Doppel antreten könnten.

Doch Elias macht schnell klar, dass er seine Rolle ausschließlich als Trainer sieht und eine Partnerschaft auf dem Court für ihn nicht infrage kommt. Als Elias' Freundin Leyla (Suri Abbassi, 31) später ein Match der beiden beobachtet, fällt ihr sofort auf, wie gut Joana und Elias miteinander funktionieren. Verwundert über seine ablehnende Haltung möchte sie wissen, weshalb er das Angebot ausgeschlagen hat.

Zunächst drückt sich Elias um eine klare Antwort, doch schließlich fasst er einen Entschluss: Er offenbart Leyla den wahren Grund für seine Entscheidung - und der hat es in sich. Leyla (Suri Abbassi, 31) rätselt über Elias' (Robin Schick) Widerstand gegen eine Spielpartnerschaft mit Joana. Währenddessen sorgt eine beunruhigende Nachricht für große Sorgen bei Henning (Stefan Bockelmann, 49) und Daniela (Berrit Arnold, 55). Nach ihrer Ohnmacht lässt sich Daniela auf Drängen ihres Partners untersuchen.

Das Ergebnis der medizinischen Untersuchung trifft beide völlig unerwartet und stellt ihr Leben plötzlich auf den Kopf. Auch Simone (Tatjana Clasing, 62) genießt zunächst die Nähe ihrer Familie und freut sich über die gemeinsame Zeit. Doch die Harmonie hält nicht lange an. Schon bald kommen Zweifel auf, ob wirklich alle aus den Gründen angereist sind, die sie vorgeben.

Welche Motive sich hinter der familiären Zusammenkunft verbergen, sehen Sie schon heute bei "Alles was zählt" auf RTL+ und am 16. Juni um 19:05 Uhr auf RTL im Fernsehen





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