Spannendes Rennen bei den Damen-Abfahrt Weltmeisterschaften

Die FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften in Courchevel liefern ein spannendes Rennen bei der Damen-Abfahrt. Viele Athletinnen kämpfen um die begehrten Medaillen.

Die Abfahrt der Damen bei den FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften in Courchevel, Frankreich, ist in vollem Gange. Die Athletinnen kämpfen um die begehrten Medaillen und liefern ein spannendes Rennen. Emma Aicher geht die ersten Tore zwar nicht besonders schön an, aber sie ist zunächst schneller. Vor dem Mittelteil fällt sie dann aber zurück und man merkt, dass sie die Tore nicht mit dem vollen Selbstbewusstsein angeht. Das bedeutet dann einen Rückstand von 79 Hundertsteln.

Estelle Alphand nimmt die ersten Tore viel souveräner und hat offensichtlich besser besichtigt. Denn die Linie ist gut und so kommt sie nach einer Minute und 12 Sekunden ins Ziel. Das ist jetzt mal unsere Richtzeit. Und da war es das gleiche Tor wie bei Lingg eben, aber sie kann es ganz knapp noch erreichen! Das Tempo ist aber komplett raus und so war es das schon früh. Etwas weiter unten fährt sie dann das Außentor an und kommt nicht mehr schnell genug zurück auf die richtige Linie. Damit ist auch sie raus. Auf gehts für Charlotte Ling. Und das war schnell vorbei! Schon am dritten Tor kommt sie nicht schnell aus dem Schwung raus und fährt am Tor vorbei. Da boxt sie im runterfahren noch wütend gegen ein Tor, aber das ändert dann ja auch nichts mehr. Die Pause ist beendet und alles bereit für den zweiten Durchgang. Der wird auf jeden Fall spannend werden. Die Liechtensteinerin Charlotte Lingg wird ihn in wenigen Minuten eröffnen. Gerade wird die Bergung von Kiana Kryeziu aus dem Kosovo vorbereitet, die sich bei einem Sturz verletzt hat. Da hoffen wir natürlich sehr, dass es nicht allzu schlimm ist und drücken die Daumen. Danach stehen noch viele Athleten oben, die aber alle nichts mehr mit dem Ausgang des Rennens zu tun haben werden. Damit werden wir uns jetzt zunächst in die Pause zwischen den Durchgängen verabschieden. Um 13:15 Uhr soll es mit dem zweiten Lauf und dem Kampf um die Medaillen weiter gehen. Bis dahin! Richtig gute Chancen auf eine Medaille hat aus schweizer Sicht Lara Gut-Behrami. Sie liegt auf dem vierten Platz und es fehlen ihr nur 16 Hundertsteln auf den dritten Rang. Und auch ganz nach vorne sind es'nur' eine Sekunde und vierzig Hundertsteln. Camille Rast hatte dann aber schon viel mehr zu kämpfen und landet mit über drei Sekunden Vorsprung auf Platz 13. Kurz danach liegt dann Wendy Holdener auf dem 17. Platz. Da Michelle Gisin 26. wird, landen auch alle Schweizerinnen unter den ersten 30 und dürfen sich noch Hoffnungen machen, weiter nach vorne zu kommen. Mit Julia Scheib und Katharina Liensberger auf den Plätzen zehn und zwölf haben zwei Österreicherinnen zumindest noch theoretische Chancen auf einen Platz weit vorne. Das dürfte aber wirklich sehr schwierig werden. Stephanie Brunner hat mit Rang 25 schon deutlich mehr Probleme gehabt, darf aber immerhin noch unter den ersten 30 ran, Katharina Truppe hat diese Marke knapp verpasst. Sie ist aktuell 34. Es sind jetzt noch sehr, sehr viele Starterinnen oben, aber das sind zum Großteil eben die vorhin schon erwähnten Außenseiter. Damit können wir schon mal ein Zwischenfazit ziehen. Aus deutscher Sicht hat Lena Dürr einen absolut starken Lauf gezeigt. Zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Fahrerinnen schon rund um den 20. Platz gelandet sind, hat die Deutsche absolut abgeliefert und ist auf den siebten Platz vorgefahren. Emma Aicher konnte ihr gutes Gefühl aus den Speed-Wettbewerben nicht mitnehmen und liegt aktuell noch auf dem 27. Rang. Fabian Dorigo ist im Moment 36. und darf damit nochmal ran. Denn bei den Weltmeisterschaften starten die ersten 30 wie im Weltcup auch in umgekehrter Reihenfolge. Die Nummern 31-60 dürfen dann aber auch nochmal ran. Allerdings erst, wenn die besten Fahrerinnen schon durch sind. Nach einer absolut starken Fahrt geht Federica Brignone mit 67 Hundertsteln Vorsprung vor Alice Robinson in den zweiten Durchgang. Sie kann sich also eigentlich nur noch selbst schlagen. Dass hat sie in dieser Saison allerdings auch schon gemacht. Die Zeichen für einen Weltmeistertitel stehen aber natürlich sehr, sehr gut. Paula Moltzan liegt nochmal 67 Hundertsteln dahinter auf dem dritten Platz. Schafft es Katharina Truppe jetzt noch in die Top30? Nein! Schade, denn sie war lange gut dabei, rutscht dann aber einmal deutlich weg und verpasst beinahe das nächste Tor. Das kostet natürlich massiv Zeit und bringt sie letztendlich nur auf den 24. Platz. Fabiana Dorigo macht jetzt den Abschluss des deutschen Trios. Und auch sie ist schon oben ein ziemliches Stück zurück. Da sie im unteren Teil auch nicht mehr viel rausholen kann und vor dem Zielhang Probleme hat, wird es der 34. Platz. Kann es Emma Aicher jetzt besser machen, als die Frauen vor ihr? Das sieht erstmal noch in Ordnung aus, aber auch sie sammelt dann viel Zeit ein. Insgesamt wirkt auch Aicher zu passiv und abwartend und landet mit deutlich über vier Sekunden nur auf dem 27. Platz. Lara Della Mea hat jetzt sogar die Marke von fünf Sekunden Rückstand geknackt. Da war zu wenig Risiko und zu viele Rutschphasen im Lauf, um weiter vor zu kommen. Die Bodenwellen allerdings hat die Italienerin ganz gut mitgenommen. Estelle Alphand zeigt uns, es ist wirklich immer das gleiche





