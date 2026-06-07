Spannendes Saisonfinale: Meisterschaft entschieden, Abstiegskampf erreicht Höhepunkt

Am letzten Spieltag der Handball‑Bundesliga stehen das Finale der Meisterschaft und ein dramatischer Abstiegskampf im Fokus. HSG Wetzlar und GWD Minden kämpfen um den Klassenerhalt, während weitere Top‑Duelle die Saison krönen.

Die Handball-Bundesliga verabschiedet sich am Sonntag von einer langen, ereignisreichen Saison. Während das Rennen um den Meistertitel bereits entschieden ist und die Plätze hinter den Spitzenplätzen feststehen, sorgt das Abstiegsthema für das letzte große Drama.

Im Fokus stehen das Duell zwischen der HSG Wetzlar und der GWD Minden, beide um das Fortbestehen in der höchsten deutschen Spielklasse kämpfend. Die GWD muss dafür in die Stadt des fixen Absteigers Leipzig reisen, während die HSG zum neuen deutschen Meisterspielen‑Kostenpflichtigen - dem Streaming‑Anbieter Dyn - gelangt, der sämtliche HBL‑Spiele live überträgt. Anlässlich des letzten Spieltags wird das reguläre Programm um die XXL‑Abschlusskonferenz erweitert; die Übertragung startet jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn.

Zusätzlich wird ein einzelnes Spiel im Free‑TV ausgestrahlt: WELT TV überträgt das Aufeinandertreffen zwischen den Füchsen und Flensburg live. Auch SPORTBILD.de und BILD.de stellen einen kostenfreien Stream bereit, und die Sportschau bietet einen kostenlosen Livestream des Topspiels zwischen dem Zweiten und dem Dritten der Tabelle.



Der Grund für die anhaltende Spannung im Abstiegskampf liegt im überraschenden Sieg der GWD Minden gegen Kiel, der die Tabelle neu gemischt hat.

Beide Teams besitzen nun dieselbe Punktzahl, wobei die HSG Wetzlar dank einer deutlich besseren Tordifferenz, die um 47 Treffer höher liegt, einen kleinen Vorteil hat. Für Minden bedeutet das, dass ein Sieg gegen Leipzig unabdingbar ist, um an Wetzlar vorbeiziehen zu können - vorausgesetzt, die HSG schafft es nicht, überraschend gegen Magdeburg zu gewinnen. Dieser enge Punktestand sorgt dafür, dass das Finale der Saison nicht nur für die Meisterschaftsjäger, sondern ebenso für die Abstiegskämpfer ein echter Krimi wird.





Trotz der angespannten Lage in der unteren Tabellenhälfte gibt es auch im oberen Bereich noch einige Highlights, die einen Blick wert sind. Das Aufeinandertreffen zwischen Berlin und Flensburg sowie das Duell zwischen Kiel und Lemgo versprechen hochklassige Handball-Action, denn beide Partien stellen direkte Begegnungen zwischen zwei der Top‑Sechs‑Teams dar. Diese Spiele können darüber entscheiden, wer am Saisonende auf den begehrten Pokalplätze steht.

Für die Fans bedeutet das: Das Einschalten lohnt sich, egal ob man die Meisterschaft feiern oder das Überleben seines Lieblingsclubs sichern möchte. Insgesamt verspricht der letzte Spieltag ein abwechslungsreiches Endkapitel einer Saison, die von überraschenden Wendungen, packenden Duellen und einem dramatischen Abstiegskampf geprägt war





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