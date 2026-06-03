Spannungen am Set von "MobLand": Tom Hardy verweigert Zusammenarbeit, doch Staffel 3 möglich

Während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie "MobLand" soll Tom Hardy durch Verspätungen und eigenmächtige Änderungen aufgefallen sein. Eine Quelle berichtet von stundenlangen Verweigerungshaltungen. Trotz der Konflikte wird eine Rückkehr für eine mögliche dritte Staffel geprüft.

Die Produktion der Serie "MobLand", in der Tom Hardy eine Hauptrolle spielt, ist von erhebuten Spannungen geprägt. Während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel soll sich Hardy durch häufige Verspätungen, ungefragte inhaltliche Anmerkungen und eigenmächtige Drehbuchänderungen negativ hervorgetan haben.

Zudem sei er unzufrieden gewesen, dass der Fokus der Handlung von seiner Figur des Fixers Harry Da Souza zu den Clan-Anführerinnen Conrad und Maeve Harrigan gewichen sei. Laut einer nicht namentlich genannten Quelle habe Hardy sich teilweise über Stunden geweigert, seinen Wohnwagen zu verlassen und so die gesamte Besetzung warten lassen. Dieses Verhalten wurde als Machtspiel interpretiert, das sogar erfahrene Schauspieler wie Pierce Brosnan und Helen Mirren betraf.

Solche Aktionen gelten in der Branche als äußerst ungewöhnlich für einen profilierte Schauspieler und könnten auf tieferliegende Unzufriedenheit mit der Entwicklung der Serie hindeuten. Über mögliche Vertragserfüllungsprobleme oder den Wunsch nach einem lautstarken Ausstieg wurde spekuliert. Trotz dieser Konflikte gibt es offenbar Hoffnung für Fans, Tom Hardy in einer dritten Staffel wiederzusehen. Wie aus Kreisen der Produktion verlautet, wurde Hardy nicht endgültig entlassen.

Stattdessen wird derzeit geprüft, wie die Figur Harry Da Souza in einer möglichen dritten Staffel zurückkehren könnte. Die Dreharbeiten dazu waren ursprünglich noch für dieses Jahr geplant. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Verantwortlichen trotz der Vorfälle an einer Fortsetzung mit Hardy interessiert sein könnten, möglicherweise weil seine Figur ein zentraler Bestandteil des Serienkonzepts bleibt. Die wiederkehrenden Probleme am Set sind nicht neu für Tom Hardy.

Seit Jahren wird er von einer Unpünktlichkeit und einer schwierigen Arbeitsweise begleitet. So berichtete Patrick Stewart in seiner Autobiografie von Spannungen am Set des "Star Trek"-Films. Mit Shia LaBeouf soll es am Set von "Lawless - Die Gesetzlosen" beinahe zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Bei den Dreharbeiten zu "The Revenant - Der Rückkehrer" musste er häufig von Regisseur Alejandro González Iñárritu zur Ordnung gerufen werden.

Besonders öffentlich wurde sein Konflikt mit Charlize Theron während der Arbeiten an "Mad Max: Fury Road", die seine mangelnde Pünktlichkeit monierte. Diese Reputation könnte ein Grund dafür sein, warum Hardy aktuell nur ein einziges weiteres Filmprojekt in naher Zukunft hat: den Actionfilm "War Party" unter der Regie von Andrew Dominik. Die Serie "MobLand" entstand unter der Leitung von Showrunner Ronan Bennett und wurde unter anderem von Guy Ritchie und Jez Butterworth produziert





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