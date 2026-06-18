Spannungen im Nahen Osten: Hegseth droht Iran, israelischer Angriff im Libanon und Schiffsverkehr in Hormus stockt

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat erneut mit militärischen Angriffen auf den Iran gedroht, falls Teheran seine atomaren Verpflichtungen nicht einhält. Gleichzeitig ereignete sich ein israelischer Drohnenangriff im Libanon, trotz des kürzlich unterzeichneten US-Iran-Rahmenabkommens. Der Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Straße von Hormus bleibt verhalten, während das iranische Raketenprogramm von den geplanten Friedensverhandlungen ausgeschlossen bleiben soll. US-Präsident Trump wies Kritik an der Vereinbarung zurück, und deutsche Marineschiffe passierten den Suezkanal auf dem Weg in die Region.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Bereitschaft der USA unterstrichen, die Angriffe auf den Iran gegebenenfalls wieder aufzunehmen, falls das Land seine Verpflichtungen nicht einhält. Das Kriegsministerium steht bereit, sagte Hegseth bei seiner Abreise vom Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel am Donnerstag.

Er forderte Teheran insbesondere auf, seine atomaren Ambitionen aufzugeben, sein Kernmaterial abzugeben und seine Nuklearanlagen zu schließen. Tue Teheran dies nicht, drohten erneute Angriffe. Wir würden dies zwar lieber vermeiden, sind aber darauf vorbereitet, sagte der Verteidigungsminister. Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden des Libanon ist am Donnerstag ein Mann getötet worden.

Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, eine feindliche Drohne habe in der Region Kfar Tebnit ein Auto attackiert. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die Präsidenten der USA und des Iran, das auch ein Ende der Angriffe im Libanon vorsieht. Die israelische Armee gab den Tod eines Soldaten bei Kämpfen am Mittwoch im Süden des Libanon bekannt. Sieben weitere Soldaten seien verletzt worden.

Nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran bleibt der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zunächst verhalten. Während im Regelfall täglich mehr als 100 Schiffsdurchfahrten registriert werden, lagen die erfassten Transite zuletzt überwiegend im einstelligen bis unteren zweistelligen Bereich. Sieben Frachter seien derzeit unterwegs durch die Meerenge, und weitere Schiffe bewegten sich aus dem Persischen Golf in Richtung der Passage. Der Datenanbieter Kpler zählte am Donnerstag bis zum frühen Nachmittag vier Durchfahrten, wie das Unternehmen mitteilte.

Das iranische Raketenprogramm soll nach Aussage der Regierung in Teheran nicht Gegenstand der geplanten US-iranischen Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung sein. Unsere Raketen mögen es überhaupt nicht, wenn irgendjemand über sie spricht, sagte der iranische Außenamtssprecher Esmail Bakaei am Donnerstag im Staatsfernsehen seines Landes. Die iranischen Raketen sind zum Abfeuern da, nicht für Verhandlungen. Die iranischen Verteidigungskapazitäten würden nicht in irgendeiner Weise, in irgendeinem Prozess oder mit irgendeiner Seite diskutiert werden, fügte Bakaei hinzu.

In dem Rahmenabkommen, das inzwischen von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian unterzeichnet wurde, wird das iranische Raketenprogramm nicht erwähnt. Dieses gehört zu den geplanten Themen einer dauerhaften Friedenslösung, über die Washington und Teheran in einer vorgesehenen 60-tägigen Zeitspanne verhandeln wollen. US-Präsident Donald Trump hat kritische US-Medienberichte über das Rahmenabkommen mit dem Iran als völlig ungerechtfertigt zurückgewiesen.

Diese Dummköpfe, die finden, dass ich nicht hart genug mit dem Iran war, seien entweder neidisch, unehrlich oder dumm, erklärte Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Präsident verwies darauf, dass die Börse nach der Unterzeichnung ein neues Rekordhoch erreicht habe und die Ölpreise abstürzten. US-Presseberichte, in denen von zu großen Zugeständnissen Washingtons an Teheran die Rede ist.

Selbst der Trump wohlgesonnene Nachrichtensender Fox News zitierte Kritiker, denen zufolge das Rahmenabkommen große finanzielle Vorteile für den Iran beinhaltet, ohne von Teheran die Beseitigung seines Atomprogramms zu verlangen. Obwohl die US-Regierung die Vereinbarung als Durchbruch darstelle, seien Kritiker der Ansicht, dass die dem Iran angebotenen Zugeständnisse die im Gegenzug erzielten Verpflichtungen bei weitem überwiegen, berichtete Fox. Auf ihrem Weg zu einem möglichen Einsatz in der Straße von Hormus haben zwei Schiffe der deutschen Marine am Donnerstag den Suezkanal passiert





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