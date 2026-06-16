Spannungen im Nahen Osten trotz US-Iran-Abkommen: Luftangriffe im Libanon und Drohungen zur Straße von Hormus

Trotz der jüngsten Grundsatzeinigung zwischen den USA und dem Iran bleibt die Lage im Nahen Osten instabil. Israelische Luftangriffe im Südlibanon fordern Todesopfer, während US-Geheimdienste warnen, der Iran könne die Straße von Hormus blockieren. Gleichzeitig kritisieren US-Präsident Trump das israelische Vorgehen und schlägt eine syrische Lösung für die Hisbollah vor. Die IEA betont die Bedeutung der offenen Schifffahrtsroute für die globale Energiekrise.

Einen Tag nach der zwischen den USA und dem Iran vereinbarten Grundsatzeinigung zur Beendigung des Kriegs ist die Lage im Nahen Osten weiter angespannt. Nach libanesischen Angaben wurden bei israelischen Luftangriffe n im Süden des Libanon mindestens vier Menschen getötet.

Die Drohnenangriffe sollen sich in der Region Nabatäa ereignet haben, wie die amtliche Nachrichtenagentur NNA berichtet. Demnach zielten sie auf zwei Fahrzeuge im Ort Majfadun sowie ein weiteres im nahe gelegenen Schukin. Eine vorläufige Bilanz spricht von vier Toten und weiteren Verletzten. Der Iran forderte am Nachmittag den Abzug Israels aus den besetzten Gebieten im Libanon.

Die Menschen im Südlibanon müssten in ihre Häuser zurückkehren, erklärte der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf auf Telegram. Diese Forderung unterstreicht die anhaltende diplomatische und militärische Spannung trotz des gerade erst erzielten Abkommens zwischen Washington und Teheran. Währenddessen warnen US-Geheimdienste laut einem Bericht des Senders CNN, dass der Iran jederzeit die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus blockieren könnte. Teheran habe diese Fähigkeit während des jüngsten Konflikts mit den USA und Israel unter Beweis gestellt.

Amerikanische Geheimdienste haben ihre Einschätzungen entsprechend angepasst. Die iranische Führung habe erkannt, dass eine Sperrung der Meerenge erheblichen Druck auf die Weltwirtschaft ausüben könne. Die Straße von Hormus gilt als einer der wichtigsten Transportwege für Öl und Gas weltweit. CNN berichtet zudem, die Geheimdienste seien zu dem Schluss gekommen, dass der Iran weiterhin über erhebliche militärische Fähigkeiten verfüge, darunter Raketen, Drohnen und Schnellboote, die für eine Blockade eingesetzt werden könnten.

Diese militärische Kapazität des Iran ist ein zentraler Punkt der neuen Vereinbarung. Einem Medienbericht des Wall Street Journal zufolge erlauben die USA dem Iran im Rahmen ihrer Grundsatzeinigung den sofortigen Verkauf von Öl und Kraftstoffen. Die Aussetzung der Sanktionen soll in Kraft treten, sobald das Abkommen in dieser Woche unterzeichnet wird. Die Regelung umfasst auch Dienstleistungen in den Bereichen Banken, Transport und Versicherungen, um die Geschäfte zu erleichtern.

Dies ist ein entscheidender Schritt zur wirtschaftlichen Entspannung für den Iran. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass die israelische Regierung bei den USA offiziell um Einsicht in das Iran-Abkommen gebeten hat, aber von Washington abgewiesen wurde. Ein israelischer Journalist bezeichnet dies als bemerkenswerte und höchst ungewöhnliche Entwicklung zwischen engen Verbündeten in einer Frage von so entscheidender Bedeutung für die nationale Sicherheit.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor erklärt, Israel kenne noch nicht alle Details des Abkommens, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Die USA und der Iran hatten sich auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs geeinigt und nach US-Angaben bereits digital unterzeichnet. Eine weitere Verhandlungsrunde soll nach iranischen Angaben direkt nach der Unterzeichnung am Freitag beginnen und innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden. Diese zeitliche Vorgabe zeigt den Druck, unter dem die Verhandlungen stehen.

Inmitten dieser diplomatischen Aktivitäten äußert sich US-Präsident Donald Trump kritisch zum israelischen Vorgehen im Libanon und schlägt vor, dass Syrien die Bekämpfung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon übernehmen könnte. Trump sagte am Rande des G7-Gipfels, Israel kämpfe schon zu lange gegen die Hisbollah, und es würden zu viele Menschen getötet. Er habe Israel vorgeschlagen, dass Syrien sich um die Hisbollah kümmere, denn er glaube, sie würden das besser hinbekommen.

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa leiste hervorragende Arbeit und wisse, wie mit der Hisbollah umzugehen sei. Falls Israel nicht mit der Hisbollah fertig werde, ohne alle zu töten, werde al-Scharaa diese Aufgabe übernehmen. Diese Äußerungen zeigen, dass Trump eine regionale Lösung für das Problem der Hisbollah anstrebt und dabei den syrischen Übergangspräsidenten einbezieht.

Gleichzeitig kritisiert Trump die israelische Taktik, nicht jedes Mal ein Wohnhaus zu zerstören, wenn man jemanden suche, denn in diesen Wohnhäusern lebten viele Menschen, und nicht alle gehörten zur Hisbollah. Unterdessen betont der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), dass die bedingungslose Öffnung der Straße von Hormus wesentlich für ein Ende des Energiepreisschocks weltweit sei. Diese Aussage unterstreicht die globale Bedeutung der Schifffahrtsroute und die wirtschaftlichen Risiken einer möglichen Blockade durch den Iran.

Die Entwicklung zeigt, wie eng die Themen Energiesicherheit, regionale Stabilität und Diplomatie im Nahen Osten miteinander verknüpft sind. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran markiert einen Wendepunkt, doch die nachfolgenden Verhandlungen und die Haltung andererregionaler Akteure wie Israel, Syrien und der libanesischen Hisbollah werden darüber entscheiden, ob die Entspannung nachhaltig ist. Die internationale Gemeinschaft beobachtet diese Entwicklungen mit großer Sorge, da jede Eskalation die Energieversorgung und die Weltwirtschaft schwer treffen könnte





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