Spannungen im Nahen Osten: USA bestätigen Angriff, Iran droht mit Vergeltung

Das US-Militär hat nächtliche Luftangriffe auf den Iran bestätigt. Kuwait verurteilt iranische Angriffe, während Trump dem Oman droht. Israelische Angriffe im Libanon fordern Todesopfer. Die EU warnt vor Eskalation.

Die Spannungen im Nahen Osten haben sich weiter verschärft. Das US-Militär bestätigte in der Nacht einen Luftangriff auf den Iran, bei dem fünf iranische Angriffsdrohnen abgefangen wurden.

Das US-Zentralkommando (Centcom) teilte auf der Plattform X mit, dass zudem der Start einer sechsten Drohne von einer iranischen Bodenkontrollstation in der Hafenstadt Bandar Abbas verhindert worden sei. Ein US-Vertreter bezeichnete den Einsatz als rein defensiv zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe. In Kuwait sorgten die iranischen Raketen- und Drohnenangriffe für scharfe Verurteilung. Das Außenministerium des Golfstaates sprach von einer schweren Eskalation und einer eklatanten Verletzung der Souveränität.

Kuwait forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich einzustellen und machte die Regierung in Teheran voll verantwortlich. Der Iran hatte zuvor erklärt, dass er den Ort, von dem ein US-Luftangriff auf Ziele im Südiran gestartet wurde, angegriffen habe. In Kuwait befindet sich ein großer US-Militärstützpunkt. Die USA begründeten ihren Angriff erneut mit Selbstverteidigung.

Dieser Vorfall zeigt die Zerbrechlichkeit der Waffenruhe, die bereits durch zahlreiche Verstöße auf beiden Seiten unter Druck steht. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Sorge, da eine weitere Eskalation verheerende Folgen für die gesamte Region haben könnte. Kuwait, das traditionell eine vermittelnde Rolle im Nahen Osten spielt, verurteilte die Angriffe scharf und forderte den Iran auf, die Souveränität seiner Nachbarn zu respektieren. Teheran wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte die USA, die Spannungen durch ihre Militärpräsenz zu verschärfen.

Die USA halten an ihrem Recht auf Selbstverteidigung fest, während der Iran mit Vergeltung droht. Diese Pattsituation könnte zu einem offenen Konflikt führen, der die gesamte Region destabilisieren würde. Inmitten dieser Krise sucht die internationale Gemeinschaft nach diplomatischen Lösungen, doch die Fronten scheinen verhärtet. Inmitten der brüchigen Waffenruhe sorgte US-Präsident Donald Trump mit einer ungewöhnlichen Drohung gegen Oman für Aufsehen.

Er warnte das Land, es müsse sich benehmen, sonst würden die USA es in die Luft jagen. Laut ntv-Reporterin Kavita Sharma gingen viele Beobachter zunächst von einer Verwechslung aus, da Oman traditionell als neutraler Vermittler gilt. Der Iran bezeichnete die US-Angriffe als Verletzung der Waffenruhe und kündigte an, alle notwendigen Maßnahmen zur Verteidigung seiner Souveränität zu ergreifen. Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei bekräftigte diese Haltung und warnte vor den Konsequenzen einer weiteren Eskalation.

Die USA hatten in dieser Woche bereits zum zweiten Mal Ziele im Iran angegriffen, woraufhin Teheran einen Vergeltungsschlag auf einen US-Stützpunkt gemeldet hatte. Zeitgleich gab es israelische Angriffe im Libanon. Bei einem Angriff südlich von Sidon wurden sechs Menschen getötet, darunter auch Kinder. Es handele sich um eine Familie, die aus dem Süden geflohen war.

Zwei weitere Menschen starben bei einem Drohnenangriff auf ein Motorrad nahe Tyrus. Auch in Sidon selbst gab es Tote und Verletzte. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu den Vorfällen. Die Hisbollah, die eng mit dem Iran verbündet ist, drohte mit Vergeltung und beschuldigte Israel der Aggression.

Die libanesische Regierung rief zur Zurückhaltung auf, während die UNIFIL-Truppen in der Region in höchster Alarmbereitschaft sind. Die israelischen Angriffe haben die humanitäre Katastrophe im Libanon weiter verschärft, wo bereits Hunderttausende auf der Flucht sind. Internationale Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Eskalation, die das gesamte Land in den Abgrund reißen könnte. Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah droht sich zu einem regionalen Flächenbrand auszuweiten, der auch andere Akteure wie den Iran und die USA mit hineinziehen könnte.

Der Iran verurteilte den Angriff auf Bandar Abbas und bekundete seine Solidarität mit dem Oman nach den Drohungen von US-Vertretern. US-Präsident Trump wies einen Bericht des iranischen Staatsfernsehens zurück, wonach eine Kompromisslösung für ein Ende des Krieges kurz bevorstehe. Der Bericht hatte unter anderem vorgesehen, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus innerhalb eines Monats wieder auf Vorkriegsniveau gebracht und gemeinsam von Iran und Oman verwaltet werden solle.

Trump erklärte, kein einzelnes Land werde die Kontrolle über die internationale Wasserstraße haben. Die israelische Armee gab zudem den Tod einer Soldatin durch eine Hisbollah-Drohne bekannt. Die 20-Jährige war bei einem Einsatz im Norden Israels getötet worden. Seit dem Wiederaufflammen des Konflikts wurden 24 Israelis getötet, darunter 23 Soldaten.

Der Iran bekräftigte seine Forderung nach einer vollständigen und bedingungslosen Freigabe aller eingefrorenen Vermögenswerte. Dies sei das legitime Recht der iranischen Nation, so der stellvertretende Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte vor einer sehr gefährlichen Zone zwischen Krieg und Frieden. Es liege in niemandes Interesse, dass der Krieg weitergehe, und die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus müsse respektiert werden.

Sie rief alle Parteien zur Deeskalation auf und bot die Vermittlung der EU an. Die Vereinten Nationen zeigten sich ebenfalls besorgt und forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Die Situation bleibt angespannt, und die Weltgemeinschaft bangt um den Frieden in der Region. Die nächsten Stunden und Tage werden entscheidend sein, ob eine diplomatische Lösung gefunden werden kann oder ob die Region in einen noch verheerenderen Krieg stürzt





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