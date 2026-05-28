Spannungen im Nahen Osten: Waffenruhe fragil, neue Angriffe und Drohungen

Die Waffenruhe zwischen USA und Iran steht auf der Kippe. Während eine Verlängerung um 60 Tage angestrebt wird, eskalieren die Konflikte in der Region: israelische Angriffe im Libanon, iranische Raketen auf Kuwait und Drohungen von US-Präsident Trump gegen Oman. Pakistan versucht zu vermitteln.

Die Nachrichtenlage im Nahen Osten bleibt angespannt: Während sich die USA und der Iran auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt haben, die auf 60 Tage angesetzt ist, steht die endgültige Zustimmung von US-Präsident Donald Trump noch aus.

Dies berichtet Axios unter Berufung auf zwei Insider. Parallel dazu eskalieren die Konflikte in der Region: Die israelische Armee flog einen Luftangriff auf ein Ziel in Beirut, der sich gegen eine Wohnung in der Hisbollah-Hochburg Schueifat im Süden der libanesischen Hauptstadt richtete. Das israelische Militär kündigte an, weitere Einzelheiten später mitzuteilen. Der Iran verurteilte derweil die jüngsten US-Angriffe auf Gebiete in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas und bekundete seine Solidarität mit dem Oman nach den Drohungen von US-Vertretern.

US-Präsident Trump hatte den Oman gewarnt, das Land müsse sich benehmen, andernfalls würden die USA es in die Luft jagen. Viele Beobachter hielten dies zunächst für eine Verwechslung, wie ntv-Reporterin Kavita Sharma berichtete. Der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei bezeichnete die US-Angriffe als Verletzung der Waffenruhe und kündigte an, Teheran werde alle notwendigen Maßnahmen zur Verteidigung seiner nationalen Souveränität ergreifen.

Die USA hatten in der Nacht zum zweiten Mal in dieser Woche Ziele im Iran angegriffen; Teheran reagierte nach eigenen Angaben mit einem Vergeltungsschlag auf den US-Stützpunkt, von dem die Attacke ausging. In Kuwait sorgten iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf das Staatsgebiet für scharfe Kritik. Das Außenministerium des Golfstaates bezeichnete die Angriffe als schwere Eskalation und eklatante Verletzung der Souveränität und Sicherheit des Landes.

Kuwait forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich und bedingungslos einzustellen und machte die Regierung in Teheran voll verantwortlich. Der Iran hatte zuvor erklärt, dass er das Land, von dem aus ein US-Luftangriff auf Ziele im Südiran gestartet worden sei, angegriffen habe, nannte aber kein konkretes Land. In Kuwait befindet sich ein großer US-Militärstützpunkt.

Das US-Militär bestätigte derweil, dass es fünf aus dem Iran gestartete Angriffsdrohnen abgefangen und den Start einer sechsten Drohne von einer iranischen Bodenkontrollstation in Bandar Abbas verhindert habe. Ein US-Vertreter sprach von einem rein defensiven Einsatz zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe. Pakistan bemüht sich weiterhin um Vermittlung: Außenminister Ishaq Dar reist am Freitag nach Washington, um mit US-Außenminister Marco Rubio über bilaterale Beziehungen sowie regionale und globale Entwicklungen zu beraten.

Pakistan versucht seit Wochen, ein Friedensabkommen zur dauerhaften Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran auszuhandeln. In Iran selbst sind seit Kriegsbeginn vor drei Monaten Menschenrechtlern zufolge mehr als 6000 Menschen festgenommen worden, darunter Demonstranten, Journalisten, Anwälte, Dissidenten und Angehörige ethnischer Minderheiten. Amnesty International berichtet zudem von 39 politischen Todesurteilen, die in diesem Zeitraum vollstreckt wurden. Amnesty-Expertin Erika Guevara Rosas erklärte, die Behörden hätten einen umfassenden Angriff auf die Menschen im Iran gestartet, um ihre Macht zu sichern.

Auch im Libanon eskalieren die Kämpfe: Bei israelischen Angriffen südlich der Küstenstadt Sidon kamen laut staatlichen Angaben sechs Menschen ums Leben, darunter Kinder. Es handele sich um eine Familie, die aus dem Süden geflohen war.

Zudem wurden zwei Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Motorrad bei der Küstenstadt Tyrus getötet. Auch in der Stadt Sidon selbst gab es Tote und Verletzte; genaue Opferzahlen liegen nicht vor. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu. Die angespannte Lage sorgt international für Sorge, während die USA und Iran weiterhin in direkter Konfrontation stehen und die Vermittlungsbemühungen Pakistans andauern





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