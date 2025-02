Spannungen in der Real-Kabine: Modric gegen Vinicius

Nach einem Streit mit Luka Modric soll Vinicius Juniors Verhalten bei Real Madrid für Unruhe sorgen. Der Brasilianer soll sich nach dem Boykott der Ballon-d'Or-Zeremonie verändert haben und über einen Abschied von Real nachdenken.

In der Kabine von Real Madrid herrscht zurzeit offenbar eine angespannte Atmosphäre. Die Spannungen sollen auf das Verhalten von Vinicius Junior zurückzuführen sein. Der spanische Journalist „Sport“ berichtet, dass Real-Routinier Luka Modric (39) sich nun gegen den Superstar gestellt hat. Ein heftiger Streit soll vor kurzem bei dem Pokalspiel in Leganes stattgefunden haben. Modric und Vinicius gerieten während des Spiels aneinander und führten auf dem Rasen einen lautstarken Streit.

Der Kroate machte Vinicius während des Spiels darauf aufmerksam, dass dieser keine Defensivarbeit geleistet hatte. Nach dem Spiel, das Real Madrid mit 3:2 für sich entschied, soll Vinicius die Kabine ohne ein Wort mit einem Teamkollegen verlassen haben. Einige Real-Stars sollen zunehmend von dem Verhalten des Weltfußballers auf und neben dem Rasen genervt sein. Laut dem Bericht hat sich Vinicius verändert. Besonders die Niederlage bei der Ballon-d'Or-Wahl soll ihm sehr zugesetzt haben. Der Real-Star galt vor der Wahl als Top-Favorit auf den prestigeträchtigen Preis, ging aber am Ende leer aus. Der Titel ging an den Man-City-Superstar Rodri (28). Diese Entscheidung war vor der Wahl-Gala bereits durchgesickert. Vinicius und die kompletten Real-Vertreter boykottierten daraufhin die Zeremonie und kritisierten die Entscheidung der Wahlkommission. Der Stachel bei Vinicius soll immer noch tief sitzen. So berichtet „Sport“, dass der Offensivstar sogar über einen Abschied von Real nachdenken soll. Er soll die erste Offerte für eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrages bei Real abgelehnt haben. Auch bei den Real-Verantwortlichen sollen daher die Gedanken reifen, dass es eventuell besser wäre, wenn Vinicius den Verein verlassen würde, um den internen Frieden zu wahren. Zuletzt wurde berichtet, dass Klubs aus Saudi-Arabien ein Mega-Angebot für den Real-Superstar vorbereiten. Demnach soll Real eine Ablöse von 300 Mio. Euro kassieren und Vinicius ein Jahresgehalt von 200 Mio. Euro. Für einen Fünfjahresvertrag würde er dann eine Milliarde Euro verdienen.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Real Madrid Vinicius Junior Luka Modric Ballon D'or Kabinenstreit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Real Madrid Zittert ins Halbfinale der Copa del Rey - Modric-Vinicius Streit sorgt für AufruhrReal Madrid setzte sich nach einem spannenden 3:2 Sieg gegen CD Leganes in der Copa del Rey durch. Der Erfolg war jedoch von einem heftigen Streit zwischen Modric und Vinicius überschattet. Carlo Ancelotti verteidigte Modric und betonte die Wichtigkeit von Respekt gegenüber dem Kapitän.

Weiterlesen »

Scherz nach Madrid-Klatsche gegen Barça: Was Real-Boss Perez zu Modric sagteDeutliche Niederlage für Real gegen Barcelona. Doch Präsident Perez nimmt's mit etwas Humor.

Weiterlesen »

Vinicius Junior: Saudi-Arabien hofft auf Transfer des Real-StarsDie Saudi Pro League plant weiterhin den Transfer von Top-Spielern wie Vinicius Junior. Omar Mugharbel, der Chef der Liga, äußerte sich optimistisch über einen Wechsel des Real-Stars in die Wüste.

Weiterlesen »

Real Madrid: Ancelotti spricht über Wechsel-Gerüchte um Vinicius jr.Wofür entscheidet sich Vinicius Junior (24)? Real-Trainer Ancelotti hat eine Vermutung.

Weiterlesen »

'Noch viele Jahre' in Madrid: Vinícius mit Treueschwur zu RealVinícius Júnior will nichts von der angeblichen Versuchung aus Saudi-Arabien wissen und schwört Real Madrid die Treue. Er wolle 'noch viele Jahre' dort spielen.

Weiterlesen »

Politische Spannungen im NBA-Spiel: Kanadische Fans protestieren gegen US-ZollDas NBA-Spiel zwischen den Toronto Raptors und den Los Angeles Clippers wurde von politischen Spannungen überschattet. Kanadische Fans protestierten während der US-Hymne gegen die neuen Strafzölle der Trump-Regierung auf Waren aus Kanada.

Weiterlesen »