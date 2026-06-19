Spannungen in der Straße von Hormus: Iran verlangt Anträge für Schiffsdurchfahrt und eskaliert zugleich im Libanon-Konflikt

Die iranische Revolutionsgarde soll in der Meerenge Warnschüsse abgegeben haben. Zudem verlangt Teheran nun formale Anträge für die Durchfahrt - ein Schritt, der auf geplante Gebühren hindeutet. Gleichzeitig verschärft sich der libanesische Konflikt durch israelische Angriffe auf Hisbollah-Ziele, was auch die Diplomatie belastet.

In der strategisch bedeutsamen Straße von Hormus ist es nach Berichten zu einer Eskalation der Spannungen gekommen. Die iranische Revolutionsgarde soll Warnschüsse abgegeben und über Funk alle Schiffe aufgefordert haben, sich der Meerenge zu nähern.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Unabhängig davon wurde bekannt, dass die iranischen Behörden verlangen, dass Schiffe, die die Straße von Hormus passieren wollen, zuvor einen Antrag stellen müssen. Diese Anträge würden nur bei Erfüllung vorgegebener Bedingungen bewilligt. Beobachter werten diese Maßnahme als möglichen Vorbereitungsschritt, um künftig Gebühren für die Nutzung der wichtigen Wasserstraße zu erheben.

Die Vorkommnisse in der Straße von Hormus überlagern zeitgleich neue Entwicklungen im Nahostkonflikt, insbesondere im Libanon. Erst kürzlich war ein vorläufiges Abkommen zwischen dem Iran und anderen Parteien gefährdet worden. Die iranische Führung hat ein sofortiges Ende des Krieges an allen Fronten gefordert, auch im Libanon. Gleichzeitig intensiviert Israel seine Militäroperationen gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im südlichen Libanon.

Nach israelischen Angriffen wurden nach libanesischen Angaben mindestens 18 Menschen im Süden des Landes getötet, vier weitere starben im Bekaa-Tal. Israel attackierte nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele der Hisbollah, darunter Kommandozentralen, Raketenabschussrampen und sonstige Infrastruktur. Die diplomatischen Bemühungen geraten unter diesen Umständen zunehmend unter Druck. Geplante Verhandlungen, an denen auch der Iran beteiligt war, wurden verschoben.

Die US-Regierung begründete die Verzögerung mit schwierigen logistischen Bedingungen. Ein der Hisbollah nahestehender Sender, Al-Majadin, berichtete jedoch, Teheran zögere die Entsendung seiner Delegation in die Schweiz hinaus, weil die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon das Verhandlungsklima belasteten. Die Kombination aus der Eskalation in der Straße von Hormus und der sich verschärfenden Kämpfe im Libanon zeigt die anhaltende Labilität der regionalen Sicherheitsarchitektur und die vielfältigen Hebel, die der Iran in mehreren Teilen der Region gleichzeitig einsetzt





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