Ein israelischer Angriff auf Beirut verzögert die geplante Unterzeichnung eines US-Iran-Rahmenabkommens. Während Präsident Trump Israel kritisiert, macht der Iran die Waffenruhe im Libanon zur Vorbedingung. Die libanesische Regierung beschwert sich bei der UN über Glyphosat-Sprühungen.

Der iranisch-amerikanische Friedensprozess zur Beendigung des Iran-Krieg s steht unter erheblicher Spannung. Nach einem israelischen Luftangriff auf Beirut , bei dem nach libanesischen Angaben drei Menschen getötet wurden, hatte der iranische Verhandlungsführer Mohammad Bagher Ghalibaf die Fortsetzung der Gespräche mit den USA in Zweifel gezogen.

Teheran macht die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens von einer umfassenden Waffenruhe auch im Libanon abhängig. US-Präsident Donald Trump forderte daraufhin ein sofortiges Ende aller Angriffe in der Region und betonte, man stehe sehr kurz vor einer Einigung, die Frieden bringen solle. Gleichzeitig schimpfte Trump in einem Interview über den israelischen Angriff, der kurz vor der geplanten Unterzeichnung des Deals erfolgte, und warf Premierminister Benjamin Netanjahu mangelndes Urteilsvermögen vor.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian bestätigte indes, dass der oberste Nationale Sicherheitsrat an den Verhandlungen festhält und das iranische Team gegen Kritik hardlinerischer Gruppen in Schutz nehme. Das geplante Abkommen soll eine Verlängerung der fragilen Waffenruhe um 60 Tage bewirken, die Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus ermöglichen und den Start für Verhandlungen über das iranische Atomprogramm markieren. Eine ursprünglich für Sonntag erwartete Unterzeichnung wurde jedoch vorerst verschoben, ohne dass eine neue Frist genannt wurde.

Während die diplomatischen Bemühungen stocken, eskalieren die militärischen Aktionen entlang der libanesisch-israelischen Grenze. Die israelische Armee flog am Sonntagmorgen Luftangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut, die als Hochburgen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz gelten. Dies erfolgte als Reaktion auf einen vorhergehenden Drohnenangriff vom Libanon aus auf israelisches Gebiet, bei dem nach israelischen Angaben die Hisbollah drei Geschosse auf Ortschaften im Norden Israels abgefeuert hatte.

In einer gemeinsamen Erklärung von Premier Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz wurde betont, die Angriffe richteten sich gegen Hisbollah-Ziele. Die libanesische Regierung reagierte mit einer offiziellen Beschwerde bei den Vereinten Nationen und machte Israel für die Sprühung des Giftstoffs Glyphosat in drei grenznahen libanesischen Dörfern verantwortlich. Das libanesische Präsidialamt sprach von einer eklatanten Verletzung der Souveränität und einem Umwelt- und Gesundheitsverbrechen.

UNO-Vertreter vor Ort bestätigten eine ungewöhnlich hohe Konzentration des Herbizids, das im Verdacht steht, krebserregend zu wirken, und das weit über normalen landwirtschaftlichen Anwendungen lag. Die diplomatischen und militärischen Entwicklungen finden in einem komplexen regionalen Geflecht statt, das von historischen Rivalitäten und externer Intervention geprägt ist. Das geplante US-Iran-Abkommen wird sowohl von iranischen Hardlinern als auch von israelischen Regierungskreisen kritisch betrachtet.

Während Teheran eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon als Vorbedingung sieht, fürchtet Israel eine Stärkung des Iran und seiner Proxy-Kräfte wie der Hisbollah. Die unmittelbare Reaktion Trumps zeigt, dass die USA unter der aktuellen Administration versuchen, als friedensstiftende Macht aufzutreten, gleichzeitig aber ihren wichtigsten regionalen Verbündeten Israel zur Mäßigung drängen. Die libanesische Zivilbevölkerung gerät erneut zwischen die Fronten und trägt die Hauptlast der Gewalt und der potenziellen Umweltkatastrophe durch Glyphosat-Ausbringung.

Ob das Rahmenabkommen trotz der jüngsten Rückschläge und des fehlenden Vertrauens zwischen den Parteien noch zustande kommen kann, bleibt ungewiss und hängt stark von der weiteren Entwicklung an der libanesisch-israelischen Grenze sowie von inneriranischen Machtdebatten ab





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