Spannungen und Hoffnungen: MSC 2023 unter dem Blick der Ukraine-Krise

Die Münchner Sicherheitskonferenz 2023 findet in einer Zeit sowohl von globaler Instabilität als auch der Hoffnung auf Frieden statt. Trumps Telefonat mit Putin und die Sorge um eine mögliche Reduzierung der US-Unterstützung für die Ukraine dominieren die Diskussionen.

Nach dem Telefonat von Donald Trump mit Wladimir Putin richten sich alle Blicke auf die Münchner Sicherheitskonferenz ( MSC ) auf den Auftritt des US-Vizepräsidenten Mike Pence und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die MSC , in der Regel ein Ort vertraulicher, hinterhert diplomatischer Gespräche, kann ab und zu auch für große Schlagzeilen sorgen.

Ein Beispiel ist das Jahr 2003, als der damalige Bundesaußenminister Joschka Fischer gegenüber dem damaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld öffentlich ausrief: 'I am not convinced'. Fischer war gegen eine deutsche Kriegsbeteiligung im Irak-Krieg und war von den Argumenten der Amerikaner nicht überzeugt. Dieser Vorfall zeigt die Spannungen im transatlantischen Verhältnis, die in diesem Jahr wieder hochaktuell sind. Die MSC an diesem Wochenende könnte Antworten auf die Frage liefern, wie es um das europäisch-amerikanische Verhältnis steht.Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten in Brüssel über den Ukraine-Krieg. Der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth drängt auf neue Zielvorgaben für die Militärausgaben. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs und über 100 Minister haben sich zur Teilnahme an der Konferenz angekündigt. Die Europäer, insbesondere die Politiker, warten mit Spannung auf den Auftritt des US-Vizepräsidenten Mike Pence. Wird er versöhnlich auftreten oder provokativ? Welchen Ton und welche Inhalte wird er setzen? Um 14:30 Uhr am Freitag wird Pence seine Rede halten und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Christoph Heusgen, der Chef der MSC, sagte im Vorfeld der Konferenz: 'Wenn man sich die Anzahl der weltweiten Konflikte anschaut, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir so etwas schon mal hatten'. Die aktuelle Lage vergleicht Heusgen mit der Situation in den 1960er Jahren, als die Sicherheitskonferenz vor dem Hintergrund des Mauerbaus und der Kuba-Krise gegründet wurde. Der jordanische König Abdullah machte bei seinem Besuch im Weißen Haus erneut deutlich, dass die von Trump geforderte Aufnahme von Palästinensern durch Jordanien keine Option sei. Die Organisatoren der MSC hoffen, dass die Konferenz genutzt wird, um in Bezug auf einen Frieden in der Ukraine Fortschritte zu erzielen und Abstimmungen zu treffen. Wolodymyr Selenskyj wird die ukrainische Delegation in München anführen. Ein Treffen zwischen Selenskyj und Pence ist geplant. Es dürfte eines der wichtigsten Gespräche dieser Konferenz werden. In der Ukraine ist die Sorge groß, dass US-Präsident Trump, wie im Wahlkampf häufig angekündigt, die finanzielle und militärische Unterstützung zusammenstreichen könnte. Zuletzt wurde von einem möglichen Deal die Rede: US-Hilfen gegen ukrainische Rohstoffe wie Seltene Erden. Denkbar, dass das in München konkretisiert wird. Auch die Lage nach Trumps Telefonat mit Putin könnte die Konferenz beeinflussen und die Gespräche neu bewerten. Von der russischen Regierung ist niemand nach München eingeladen. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass die Politik Moskaus dem Motto der Konferenz 'Frieden durch Dialog' widerspricht. Großes Interesse an einem Besuch in Deutschland dürfte Putin ohnehin nicht haben, weil gegen ihn ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes vorliegt. Die AfD und die FDP sind hingegen nicht eingeladen. Konferenz-Chef Heusgen begründete diese Entscheidung damit, dass die beiden Parteien das Plenum des Deutschen Bundestages verlassen haben, als Selenskyj dort im Juni 2024 gesprochen hat. Solche Bilder soll es in München nicht geben. Man hofft auf andere Schlagzeilen





ZDF / 🏆 57. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Münchner Sicherheitskonferenz MSC Mike Pence Wladimir Selenskyj Ukraine-Krieg Donald Trump Wladimir Putin Frieden Diplomatie Transatlantisches Verhältnis

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russland macht im Januar 2023 weitere Geländegewinne in der UkraineRussische Truppen erobern im Januar 2023 im Krieg in der Ukraine 430 Quadratkilometer ukrainisches Territorium. Die größten Fortschritte wurden in der Region Donezk erzielt, wo russische Truppen auf die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk vorrücken. Gleichzeitig wird die ukrainische Offensive in der russischen Region Kursk zurückgedrängt.

Weiterlesen »

Selenskyj sieht Kriegsende in der Ukraine noch 2023 möglichUkrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt, ein Ende des Krieges in der Ukraine noch in diesem Jahr möglich zu sein, unter bestimmten Bedingungen. Dazu gehören Sicherheitsgarantien für die Ukraine und verschärfte Sanktionen gegen Russland. Selenskyj sieht in ehemaliger US-Präsident Donald Trump einen möglichen Unterstützer für ein schnelles Ende des Krieges.

Weiterlesen »

Ukraine: Selenskij zeigt sich in Davos verzweifelt – und setzt auf Hoffnungen auf TrumpWährend in Davos über Trumps Einfluss auf die Welt gesprochen wird, bleibt der Krieg seltsam zweitrangig. Selenskij zeigt sich verzweifelt.

Weiterlesen »

Spannungen zwischen Kiew und Bratislava: Fico wirft Ukraine und Georgische Legion Destabilisierung vorDer slowakische Premierminister Robert Fico beschuldigt ukrainische und georgische Netzwerke, die Slowakei destabilisieren und seine Regierung stürzen zu wollen. Er verweist auf beweise für deren Beteiligung an Protesten gegen seine Regierung. Die Opposition weist die Anschuldigungen als Verschwörungstheorien zurück und kritisiert Ficos prorussische Haltung.

Weiterlesen »

Handball-WM 2023: Experten sehen gute Chancen für DeutschlandDie deutsche Handball-Nationalmannschaft geht am Mittwoch in die Handball-WM 2023 in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Experten sehen die Mannschaft als Top-Favorit und schätzen die Chancen auf eine Medaille als gut. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV auf ARD und ZDF übertragen.

Weiterlesen »

Tagesgeld-Vergleich: Die besten Angebote für Januar 2023Viele Tagesgelder bieten im Januar wieder niedrige Zinsen. Dieser Artikel vergleicht die attraktivsten Angebote von Banken wie Santander, ING und Consorsbank für Neukunden.

Weiterlesen »