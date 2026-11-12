Spannungen zwischen Zinedine Zidane und Kylian Mbappé in Frankreich

Zinedine Zidane und Kylian Mbappé sind im Konflikt. Taktische Unstimmigkeiten und ein verletzungsbedingter Ausfall belasten die Stimmung in der französischen Nationalmannschaft vor dem Länderspiel gegen Italien.

Spannungen bestimmen die aktuellen Entwicklungen im Kader der französischen Nationalmannschaft. Seit Anfang August leitet Zinedine Zidane (54) die französische Elf als Trainer. Doch Berichten zufolge gibt es erhebliche Reibungspunkte zwischen dem neuen Coach und dem Teamkapitän sowie Superstar Kylian Mbappé (27). Die französische Sportzeitung L'Équipe beschreibt eine angespannte Stimmung im Camp, in der sich der angreifende Star isoliert fühlt. Dies stellt einen deutlichen Kontrast zu den Verhältnissen unter dem Vorgänger Didier Deschamps (58) dar, bei dem die Beziehung zwischen Trainer und Spieler als harmonisch galt.

Taktische Unstimmigkeiten belasten die Zusammenarbeit

Ein zentraler Auslöser für die Konflikte sind divergierende taktische Ansichten. Mbappé und Zidane sind sich bei Spielführungen uneins. In der jüngsten Länderspielpause setzte der Nationalcoach auf eine ungewöhnliche Aufstellung, die dem Stürmer nicht zusagte. Mbappé wurde auf dem linken Flügel positioniert, während der Teamkollege Ousmane Dembélé (29) die zentrale Rolle im Angriff übernahm. Der 27-jährige Real-Madrid-Star konnte diese Entscheidung des Trainers nicht nachvollziehen und zeigte Unmut über die taktische Umstellung, die ihn aus seiner gewohnten Zentrumspipeline entfernte.

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Verletzung und Kommunikationsdefizit verschärfen Lage

Neben der taktischen Differenz verschlechterte ein körperliches Problem die Situation weiter. Während der vergangenen Länderspielpause kam Kylian Mbappé (27) nur im ersten Nations-League-Spiel gegen die Türkei zum Einsatz. Aufgrund eines kleinen Problems mit der Oberschenkelmuskulatur musste er das Camp vorzeitig verlassen. Dies führte dazu, dass der Trainer und sein Starstar kaum Gelegenheit zur direkten Kommunikation hatten. Die mangelnde Interaktion hat dazu beigetragen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Zidane und Mbappé weiter abgebaut wurde. Zinedine Zidane ist nun darum bemüht, die entstandenen Spannungen mit seinem Führungsspieler schnell zu beilegen.

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Wachsende Distanz im Team und nächstes Aufeinandertreffen

Auch die Beziehung zwischen den Spielern selbst zeigt Anzeichen von Stress. Laut den Berichten hat sich das Verhältnis zwischen Mbappé und seinem Mannschaftskollegen Ousmane Dembélé (29) verschlechtert. Die Dynamik in der Offensive scheint gestört, was für das kommende Turnier schwerwiegende Folgen haben kann. Die französische Nationalmannschaft befindet sich nach vier Spieltagen mit zehn Punkten an der Spitze der Gruppe A1 der Nations League. Die Performance ist solide, doch die internen Probleme könnten die weitere Entwicklung beeinträchtigen.

Ausfall im Spitzenspiel und Prognose für die Türkei-Partie

Kylian Mbappé (27) wird beim heutigen Abendspiel gegen Italien um 20.45 Uhr nicht dabei sein. Das kleine Muskelproblem am Oberschenkel hält den Stürmer noch von der Partie ab. Zinedine Zidane muss in diesem wichtigen Match auf seine Offensive ohne den Kapitän zurückgreifen. Der Trainer hofft jedoch, dass der Angreifer bereits am kommenden Sonntag um 20.45 Uhr im Spiel gegen die Türkei wieder vollständig einsatzbereit ist. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie sich die Stimmung im Kader weiter entwickelt und ob die strategischen Unstimmigkeiten vor dem nächsten Länderspiel überwunden werden können.