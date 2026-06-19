Spannungsbogen vor den Partien Kanada‑Katar, Mexiko‑Südkorea und USA‑Australien - Alle Infos zu Zeit, Übertragung und Aufstellung

Der aktuelle Weltmeisterschaftstag steht im Zeichen entscheidender Duelle: Kanada kämpft in Vancouver gegen Katar, Mexiko misst sich in Spanien mit Südkorea und die USA treffen in Seattle auf Australien. Alle wichtigen Details zu Spielzeiten, Übertragungswegen und zu erwartenden Aufstellungen finden Sie hier.

Der heutige Spieltag im Rahmen der FIFA‑ Weltmeisterschaft der Männer verspricht Spannung bis zum letzten Glockenschlag. Der kanadische Nationalteamtrainer blickt nach dem torlosen Unentschieden im Eröffnungsspiel optimistisch in die Begegnung gegen Katar, die um Mitternacht (deutsche Zeit) in Vancouver ausgetragen wird.

Beide Teams zeigten im ersten Aufeinandertreffen ein defensiv geprägtes Bild, das mit einem 1:1 endete, sodass ein Sieg jetzt entscheidend sein kann, um in der Gruppe einen ersten Punktesprung zu realisieren. Die kanadischen Spieler werden versuchen, die heimische Unterstützung zu nutzen und frühzeitig die Führung zu erzielen, während Katar nach der knappen 1:1‑Niederlage gegen Ecuador mit einer stärkeren Offensivleistung kommen will.

Die Partie wird live im ZDF sowie in der ZDF-Mediathek übertragen, wobei das digitale Angebot bereits ab 23:15 Uhr zur Verfügung steht. Gleichzeitig steigt im spanischen Estadio Akron um 03:00 Uhr (deutsche Zeit) die Spannung zwischen Mexiko und Südkorea.

Mexiko ging im Auftaktspiel gegen Südafrika mit einem knappen 2:0-Erfolg vom Platz, musste jedoch nach dem Schluss der Partie drei Rote Karten verkraften, von denen die letzte in der Nachspielzeit dem Innenverteidiger César Montes~Castro erteilt wurde, sodass er nun für das anstehende Duell pausieren muss. Südkorea hingegen bewies im Spiel gegen Tschechien eine späte Aufholjagd und drehte das Match in der 80. Minute zum 2:1‑Sieg.

Beide Mannschaften kommen also mit einem Sieg in die nächste Begegnung und werden alles daran setzen, die jeweilige Moral zu nutzen und das Ergebnis zu ihren Gunsten zu entscheiden. Im Westen der USA trifft am Abend um 21:00 Uhr (deutsche Zeit) das Gastgeberteam der Vereinigten Staaten auf Australien im Lumen Field in Seattle. Die USA gingen mit einem überzeugenden 4:1 gegen Paraguay ins Rennen, während Australien die Türkei mit einem überraschenden 2:0 bezwang und damit ebenfalls ein starkes Momentum mitnimmt.

Der Kontext dieses Spitzenspiels ist besonders hoch, da beide Mannschaften bereits einen Sieg verbuchen können und nun um die Gruppenspitze kämpfen. Die Übertragung erfolgt kostenfrei in der ARD und in der ARD‑Mediathek, wobei der Stream ab 20:15 Uhr bereitsteht. Für Abonnenten von MagentaTV gibt es zudem die Möglichkeit, die Spiele sowohl vom ZDF als auch von der ARD gegen Gebühr zu verfolgen, was zusätzliche Optionen für ein umfassendes Live‑Erlebnis bietet.

Insgesamt verspricht der aktuelle Spieltag ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl Fans im Stadion als auch Zuschauer zuhause fesseln wird





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