In Fulda können Eltern in Ruhe Weihnachtseinkäufe erledigen, während ihre Kinder professionell betreut werden. Auch anderswo in Hessen locken die Städte mit besonderen Adventsangeboten.

In Fulda können Eltern in Ruhe Weihnachtseinkäufe erledigen, während ihre Kinder professionell betreut werden. Auch anderswo in Hessen locken die Städte mit besonderen Adventsangeboten. Frankfurt/Wiesbaden/Gießen/Kassel/Fulda - In weniger als einem Monat ist Weihnachten.

Höchste Zeit, sich einzustimmen - und Geschenke zu kaufen. Die Innenstädte sind festlich geschmückt, die Weihnachtsmärkte eröffnet. Um die Kundschaft anzulocken, haben sich die Kommunen einiges ausgedacht. Ein Überblick: Frankfurt bietet neben Hessens größtem Weihnachtsmarkt auch die am stärksten frequentierte Einkaufsmeile, die Zeil.

Advertisement

Advertisement

Für das Christmas-Shopping wirbt die Stadt auch im Umland. Um den Weg in die City zu erleichtern, gibt es Vergünstigungen bei Bus und Bahn. Am zweiten Adventssamstag gilt das Erwachsenen-Tagesticket als Gruppentageskarte, am 12. und 19. Dezember kann man im Stadtgebiet kostenlos fahren.