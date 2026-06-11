Spargel-Rezepte: So schmeckt er intensiver und wie man ihn zu leckeren Gerichten umwandelt

Lesen Sie hier, wie Sie den Spargel mit einfachen Tricks intensiver schmecken lässt und welche leckeren Rezeptideen aus dem Klassiker hervorheben.

Kaum ist die Spargel saison eröffnet, landet auf Millionen Tellern wieder dieselbe Kombination: Spargel , Schinken, Kartoffeln, Hollandaise. Lecker? Absolut. Spannend?

Eher nicht. Und wenn der Spargel dann noch nach Wasser schmeckt, wird das Essen schnell enttäuschend. Lesen Sie hier, mit welchem Trick weißer Spargel intensiver schmeckt und welche Rezeptideen aus dem Klassiker ein besonderes Essen machen. Viele machen beim Spargel denselben Fehler: Die Stangen werden in reichlich Wasser gekocht.

Das Problem: Ein Teil des Aromas verschwindet direkt im Topf. Profis setzen deshalb auf schonendes Garen. Spargel mit Butter, Salz und einer Prise Zucker in einer geschlossenen Form oder im Ofen zubereiten, so bleibt derdort, wo er hingehört. Der Unterschied ist erstaunlich: Der Spargel wird aromatischer, leicht nussig und behält mehr von seinem Eigengeschmack. auf knusprigem Ciabatta sorgt für echtes Frühlings-Feeling.

Der Clou: Eine Creme aus Mascarpone und frischem Basilikum bringt Cremigkeit und Frische zugleich. Dazu etwas Parmesan, fertig ist die vielleicht einfachste Spargel-Vorspeise des Jahres. Die Röstaromen vom Grill geben dem Spargel eine völlig neue Tiefe und machen ihn zum Hauptdarsteller statt zur Beilage. Spargel schälen, mit etwas Öl bestreichen, salzen und etwa 20 Minuten grillen.

Mango-Spargel-Salat mit Riesen-Garnelen Spargel und Mango? Klingt ungewöhnlich, schmeckt aber überraschend harmonisch. Die leichte Süße der Mango trifft auf die feine Bitternote des Spargels, während Chili und Limette für Frische sorgen. Gebratene Garnelen machen daraus ein Gericht, das eher an einen Urlaubstag am Meer erinnert als an deutsche Spargeltradition.

Spargel schälen und in leicht gesalzenem Wasser garen. Anschließend in mundgerechte Stücke schneiden. Asia-Spargel-Rollen mit Rinderfilet Diese Spargel-Rollen bringen asiatisches Streetfood-Feeling auf den Grill. Umwickelt mit zartem Rinderfilet und glasiert mit einer würzigen Marinade aus Sojasoße, Fischsauce und Reisessig zeigen die weißen Stangen eine völlig neue Seite.

Die Kombination aus Umami, Röstaromen und knackigem Spargel macht süchtig. Aus Reisessig, Sojasoße, Fischsauce, Zucker und Knoblauch eine Marinade kochen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spargel Schmackintensität Rezepte Garen Ciabatta Mascarpone Röstaromen Mango-Spargel-Salat Asia-Spargel-Rollen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Richtiger Umgang mit Spargel: Tipps zum Schälen von weißem und grünem SpargelDer Artikel erklärt, warum weißer Spargel gründlich geschält werden muss, während grüner Spargel meist nur die holzigen Enden benötigt. Praktische Anleitungen zum richtigen Spargelschälen und Hinweise zu saisonalen Kaufzeiten werden gegeben.

Read more »

Silberfische: Woher wie die Tiere kommen – und wie Sie sie effektiv loswerdenUm Silberfische endlich loszuwerden, stellen wir Ihnen hier zwei Hausmittel vor, die die ungebetenen Krabbeltiere ein für alle Mal vertreiben.

Read more »

Mit diesen Gerichten tun Sie ihrem Bauch etwas GutesManche Rezepte können mehr als nur schmecken – sie tun dem Körper gut. Drei leichte Gerichte, die eine Wohltat für den Bauch sind.

Read more »

Lotto: Jeder träumt von einem 6er im Lotto!Jeder träumt von einem 6er im Lotto! Und heute dreht sich die transparente Trommel wieder. Haben Sie diesmal den Jackpot geknackt? 50 Millionen Euro sind im Jackpot. Wie Sie teilnehmen können, was Sie beachten müssen, sowie die aktuellen Lottozahlen, lesen Sie hier! Die Spielregeln sind ebenso simpel. Auf jedem LOTTO-Lottoschein sind 12 Tippfelder mit jeweils 49 Zahlen. Auf einem dieser Tippfelder müssen Sie dann sechs Zahlen ankreuzen. Die Superzahl ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer. Jeden Mittwoch (18:25 Uhr) und Samstag (19:25 Uhr) werden in einem Zufallsverfahren sechs Zahlen plus eine Superzahl ermittelt. Gewonnen haben Sie, wenn mindestens zwei der Gewinnzahlen plus der Superzahl mit den von Ihnen ausgewählten Zahlen übereinstimmen. Maximalen Gewinn, also den LOTTO-Jackpot, erhalten Sie bei einer vollständigen Übereinstimmung der von Ihnen ausgewählten Zahlen mit den gelosten Zahlen. Die Chancen dazu stehen allerdings 1 zu 140 Millionen. Kurz nach der Ziehung am Mittwoch oder am Samstag sehen Sie die aktuellen Zahlen online. Wenn Sie online teilgenommen und gewonnen haben, bekommen Sie eine E-Mail und/oder SMS. Zur Gewinnermittlung können Sie zur Annahmestelle Ihrer Wahl gehen. Dazu benötigen Sie nur Ihren Lottoschein. Kleinere Gewinne können in Lottofilialen bar ausgezelt werden. Größere Gewinne, beziehungsweise den Hauptgewinn, müssen Sie bei den Lottostellen direkt anfordern. Der Lottoschein darf auf keinen Fall verloren gehen, da dieser als Nachweis dient. Erst danach wird der Gewinn ausgezahlt.

Read more »