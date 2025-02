Sparkasse Warnt vor Phishing-Angriffen mit S-pushTAN 2.0-Registrierung

Die Sparkasse warnt ihre Kunden vor einem neuen Phishing-Angriff, bei dem Kriminelle unter dem Vorwand einer ablaufenden 'S-pushTAN 2.0'-Registrierung versuchen, persönliche Daten zu erbeuten. Kunden werden per SMS aufgerufen, die Registrierung zu erneuern und auf einen Link zu klicken, der auf eine gefälschte Website weiterleitet.

In diesen Tagen müssen Kunden der Sparkasse besonders aufmerksam sein, wenn sie eine vermeintliche Nachricht von ihrer Bank erhalten. Kriminelle haben es auf persönliche Daten abgesehen und versuchen, die Betroffenen auf eine Phishing -Seite zu locken. Die Sparkasse , der das betrügerische Verhalten bereits aufgefallen ist, warnt ihre Kunden vor dieser Masche. Die Phishing -Kriminellen nutzen in ihrer aktuellsten Betrug smasche den Vorwand einer ablaufenden 'S-pushTAN 2.

0'-Registrierung, um die Nutzer auf die falsche Fährte zu locken, berichtet die Sparkasse in ihren aktuellen Sicherheitswarnungen. Die pushTAN wird normalerweise verwendet, um Überweisungen per Online-Banking freizugeben. Diese nutzen die Kriminellen aktuell als Vorwand, um ahnungslose Kunden per SMS aufzufordern, die Registrierung zu erneuern. Dabei hoffen sie, dass diese auf den eingebauten Link klicken. Solche Links sind typisch für Phishing-Versuche, in E-Mails verstecken sie sich oft hinter einem Button. Die Betroffenen landen hier jedoch nicht auf einer seriösen Website der Sparkasse, sondern werden auf eine gefährliche Phishing-Seite weitergeleitet. Dort erfragen die Betrüger sensible Informationen wie die Nummer der Sparkassen-Card und die Kreditkartendaten. Die Sparkasse mahnt zur Vorsicht und rät, keine Daten auf diesen Seiten anzugeben. Diese könnten für weitere betrügerische Aktionen genutzt werden, zum Beispiel bei Fake-Anrufen, bei denen sich die Kriminellen im Namen der Sparkasse melden. Die Bank weist in diesem Zuge darauf hin, dass solche Anrufe unter Umständen auch unter der vorgetäuschten Nummer der Sparkasse eingehen können. Bei dieser Masche wollen die Kriminellen das potenzielle Opfer dazu verleiten, 'ein Gerät der Betrüger als vertrauenswürdig freizugeben bzw. durch Eingabe einer TAN zu bestätigen und eine von den Betrügern initiierte Überweisung in gleicher Weise zu bestätigen'. Die Sparkasse weist darauf hin, dass man sich umgehend melden soll, falls man doch schon Daten auf der Phishing-Seite angegeben hat. So ist es möglich, den Online-Banking-Zugang und betroffene Karten zu sperren. Phishing-Versuche wie diese sind heute leider an der Tagesordnung. Betrüger haben es nicht nur auf Banken abgesehen. Sie versuchen auch bei Streaminganbietern wie Netflix, bei Paypal oder bei DHL ihr Glück. Für Verbraucher bedeutet das, stets wachsam zu bleiben. Eine Möglichkeit, sich über kursierende Betrugsversuche zu informieren, ist der Phishing-Radar der Verbraucherzentrale





