Mindestens acht Sparkassen werben mit befristeten Tagesgeldzinsen von bis zu 4 Prozent. Die Aktion endet am 30. November. Wir zeigen die Details und Fallen.

Die deutsche Sparkassen landschaft hat ihre bisherige Rhetorik bezüglich hoher Zinsen drastisch gewandelt und bietet nun selbst attraktive Konditionen an. Mindestens acht Sparkassen werben aktuell mit befristeten Tagesgeldzinsen, wobei die Sparkasse Hameln -Weserbergland mit 4 Prozent eine neue Spitzenposition einnimmt. Diese Kampagne zielt darauf ab, Ersparnisse von Kunden zu gewinnen, die zuvor oft zu digitalen Konkurrenten abgewandert waren.

Die neuen Zinsangebote der Sparkassen im Detail

Die Sparkasse Hameln-Weserbergland zahlt für einen Zeitraum von vier Monaten satte 4 Prozent Zinsen auf Tagesgeldguthaben. Dieses Sonderangebot gilt für Guthaben bis zu einer Höhe von 250.000 Euro. Ein entscheidender Vorteil ist, dass nicht nur Neukunden profitieren. Auch Bestandskunden erhalten den Top-Zins, sofern sie Geld von einer anderen Bank zu dieser Sparkasse transferieren. Allerdings ist die Zeit knapp bemessen. Sparer haben nur noch bis zum Montag, den 30. November, Zeit, das Angebot abzuschließen. Nach Ablauf der viermonatigen Aktionsphase fallen die Zinsen stark auf einen Bereich zwischen 0,1 und 0,4 Prozent zurück.

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Auf dem zweiten Platz der Rangliste, gemessen an der Bilanzsumme, befindet sich die Sparkasse Hannover . Als die siebtgrößte Sparkasse Deutschlands bietet sie vier Monate lang 3,5 Prozent Zinsen an. Im Anschluss daran sinkt der Zinssatz auf 0,75 Prozent. Für die Inanspruchnahme dieses Angebots ist eine Mindestanlage von 5.000 Euro erforderlich. Auch hier gelten die Konditionen für Bestandskunden, die frisches Geld von einem anderen Finanzinstitut übertragen. Die Bedingungen ähneln denen der führenden Sparkasse in Hameln, wobei der Einstiegswert höher ist.

Rechenbeispiele und der Fall nach der Aktionsphase

Nach Ablauf der viermonatigen Hochzinsphase vollzieht sich ein drastischer Einbruch bei den Erträgen. Die Sparkasse Hameln-Weserbergland zahlt danach nur noch zwischen 0,1 und 0,4 Prozent. Ein konkretes Rechenbeispiel verdeutlicht die Auswirkungen: Wer 10.000 Euro für vier Monate anlegt, erhält rund 133 Euro an Zinsen. In den folgenden acht Monaten, in denen ein Zins von 0,4 Prozent gilt, kommen lediglich 27 Euro hinzu. Nach einem vollen Jahr beträgt die Gesamtrendite somit rund 160 Euro. Dieser Betrag liegt deutlich unter dem, was bei einer unbefristeten Anlegung bei einer anderen Bank erzielt werden könnte.

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Zum Vergleich: Die Hamburger Ascory Bank zahlt laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox für Bestandskunden unbefristet 2,75 Prozent. Bei einem Kapital von 10.000 Euro ergeben sich daraus 275 Euro Zinsen pro Jahr. Das sind 115 Euro mehr als bei der Strategie der Sparkasse in Hameln. Alle genannten Beträge sind vor Steuern und ohne Berücksichtigung von Zinseszinsen berechnet. Dieser Unterschied macht deutlich, dass der Fokus nur auf dem Lockzins falsch ist.

Konkurrenz und strategische Überlegungen für Sparer

Neben den klassischen Sparkassen bewegen sich auch digitale Banken im Markt. Die Digitalbank Chase und die Openbank Deutschland werben ebenfalls mit 4 Prozent Tagesgeldzinsen für Neukunden. Der entscheidende Unterschied besteht jedoch in der Nachhaltigkeit der Konditionen. Nach der Aktionsphase bieten diese Institute mit 2,25 beziehungsweise 2 Prozent deutlich mehr Zinsen als die Sparkasse in Hameln, die nur noch 0,1 bis 0,4 Prozent zahlt.

Für Sparer gilt daher eine klare Strategie: Nicht allein auf den initialen Lockzins schauen. Wer sich das ständige Kontowechseln und die Verwaltung mehrerer Konten sparen möchte, sollte vor allem darauf achten, was die Bank nach Ende der Sonderaktion zahlt. Die langfristige Rendite ist oft höher, wenn man sich für ein Institut mit stabilen Zinsen entscheidet, anstatt sich kurzfristige Spitzenreiter zu suchen, die danach in die Bedeutungslosigkeit fallen.