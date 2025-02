Sparsame City-Trips: Diese Destinationen sind aktuell günstiger

Reiseportal HolidayHeroes entdeckt, dass einige City-Trips deutlich günstiger geworden sind. Der Artikel listet drei Beispiele auf und erläutert die Gründe für die Preissenkung.

Ein City-Trip ist der ideale Lückenfüller für die Zeit vor dem nächsten großen Urlaub oder auch ein schönes Geschenk zum Valentinstag. Wer dringend eine Luftveränderung braucht, muss dafür nicht unbedingt das lange Jahre mühsam aufgepäppelte Konto plündern. Es gibt durchaus Trips, die vergleichsweise günstig zu realisieren sind. Das Reise portal HolidayHeroes hat Nutzerdaten analysiert und daraus sowohl interessante Trends als auch Spar-Tipps abgeleitet.

Bei manchen City-Destinationen gibt es mehr Urlaub fürs gleiche Geld. Das zeigen diese drei Beispiele: Für 169 Euro pro Person gibt es beispielsweise einen Trip nach Prag, aber nur zwei in Barcelona. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Bei diesen Preisunterschieden lohnt es sich, etwas länger über das Reiseziel nachzudenken, oder? Die klassischen Touri-Hotspots sind eben meistens nicht besonders preiswert – und noch dazu oftmals überlaufen. Malta statt Rom, Dubrovnik statt Venedig, Porto statt Barcelona: Das kann sich lohnen. 'Wir können sehen, dass die Reisepreise zu einigen City-Destinationen im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gefallen sind', sagt Victoria Vlasek von HolidayHeroes. Dafür kommen mehrere Gründe infrage, beispielsweise bessere Flug-Anbindungen oder neue Hotel-Angebote. Unter den Reisezielen mit Sparpotenzial sind einige Metropolen, die aber vielleicht nicht jeder direkt auf dem Schirm hat. - 21 Prozent günstiger als 202





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

CITY-TRIPS PREISVERGLEICH HOLIDAYHEROES SPAREN Reiseziele

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Path of Exile 2 bekommt diese Woche einen großen Patch - Diese Inhalte stecken drinPath of Exile 2 bekommt noch Ende dieser Woche einen großen Patch, der sich vielen Kritikpunkten annimmt, die im ersten Monat der Early...

Weiterlesen »

Europa-Passage: Diese Läden verschwinden – diese eröffnen neuIn der Europa-Passage gibt es bald neue Geschäfte. Zwei bekannte Ketten schließen ihre Filialen – einer von ihnen schon sehr bald. Was geht, was kommt,

Weiterlesen »

Man City teilte sie selbst: Liverpool-Fans jubeln über diese Marmoush-NachrichtWenn Fans eines Klubs über die Transfer-Nachricht eines großen Rivalen jubeln … genau das ist jetzt bei Manchester City und dem FC Liverpool geschehen.

Weiterlesen »

Augsburg: Neue Läden, neue Bänke: Diese Veränderungen stehen in der City-Galerie anDerzeit gibt es einige Leerstände in der Ladenpassage. Hinter verschlossenen Türen arbeiten bereits die Nachmieter am Einzug.

Weiterlesen »

Aus Signa-Pleite: Hamburger Baulöwe kauft diese historischen Altbauten in der CityUnd wieder sind Immobilien aus der Signa-Pleite unter den Hammer gekommen: Mitten in der Innenstadt hat das ein bekanntes Hamburger Bauunternehmen zwei

Weiterlesen »

Pleite gegen Real Madrid: „Der Zyklus Pep/Manchester City ist zu Ende“Auch diese Niederlage hatte bei City-Trainer Pep Guardiola Spuren hinterlassen.

Weiterlesen »