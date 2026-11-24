Sparta Prag entlässt Sportdirektor Tomáš Rosický und Trainer Brian Priske nach einer Sieglosserie. Tomáš Sivok übernimmt die Nachfolge.

Der tschechische Rekordmeister Sparta Prag vollzieht eine grundlegende Personalreform in der Führungsetage. Der Verein hat bekannt gegeben, dass er sich sowohl von seinem Sportdirektor Tomáš Rosický als auch von Cheftrainer Brian Priske trennt. Diese Entscheidung markiert das Ende einer Ära für beide Funktionäre, die den Verein lange Zeit maßgeblich geprägt haben. Die Trennung erfolgte vor dem Hintergrund einer deutlichen sportlichen Talfahrt und schlechter Ergebnisse in der laufenden Saison.

Sportliche Krise führt zu Personalwechsel

Die unmittelbare Ursache für die Entlassungen ist eine dürftige Leistungsserie, die sich negativ auf die Tabellenposition auswirkte. Das 1:3 im Auswärtsspiel gegen Slovan Liberec gilt als der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wettbewerbsübergreifend hat Sparta Prag in den letzten zehn Partien lediglich zwei Siege verbuchen können. Zudem wartet der traditionsreiche Klub seit fünf Pflichtspielen auf einen einzigen Sieg, was die Dringlichkeit der Maßnahmen unterstreicht.

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In der aktuellen Meisterschaftstabelle hat sich die Lage bereits deutlich dargestellt. Nach 15 absolvierten Spielen befindet sich Sparta Prag nur auf dem vierten Rang. Mit 24 Punkten liegt der Verein erhebliche Rückstände auf die Verfolger. Besonders schmerzhaft ist der Abstand zum Tabellenführer Slavia Prag, der bereits bei 13 Ziffern liegt. Diese Distanz verdeutlicht, dass der Verein in den vergangenen Monaten nicht mit der Konkurrenz Schritt halten konnte.

Weiteres Vorgehen und Nachfolgeplanung

Während Trainer Brian Priske gefeuert wurde, verläuft die Trennung von Sportdirektor Tomáš Rosický nach Angaben des Vereins im gegenseitigen Einvernehmen. Rosický, der im Alter von 46 Jahren steht, hat seinen Posten nach fast acht Jahren im Klub innegehabt. Er hatte sein Amt im Mai 2025 aufgrund von Herzproblemen vorübergehend niedergelegt, war jedoch später wieder in das Amt zurückgekehrt. Jetzt ist das endgültige Aus in dieser Funktion beschlossen, obwohl noch offen ist, ob Rosický dem Verein in einer anderen Rolle erhalten bleiben wird.

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Die Verantwortlichen um Sparta-Vize František Čupr haben die Situation klar bewertet. Čupr erklärte, dass man sich einig sei, dieses Kapitel abzuschließen und nach vorne zu blicken. Trotz der Trennung von seinen aktuellen Aufgaben könnte Rosický dennoch mit dem Klub in Verbindung bleiben. Sparta plant, Gespräche mit ihm über eine andere Funktion innerhalb der Vereinsstruktur zu führen, um seine Erfahrung weiterhin zu nutzen.

Neue Führung und historische Bilanz

Die direkte Nachfolge als Sportdirektor wird von Tomáš Sivok angetreten. Sivok übernimmt damit die strategische Leitung des Kaderaufbaus und der Personalentscheidungen. Diese Neupositionierung soll dazu dienen, die sportliche Krise zu überwinden und den Verein wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Die Geschichte von Tomáš Rosický beim Verein ist dabei stark von früheren Erfolgen geprägt, bevor die aktuelle Krise eintrat.

Als aktiver Spieler war Rosický bereits bei Borussia Dortmund erfolgreich, wo er zwischen 2001 und 2006 spielte. In dieser Zeit absolvierte der Edeltechniker 189 Pflichtspiele für den BVB, davon 149 in der Bundesliga. 2002 wurde er mit Dortmund Deutscher Meister. Danach wechselte er für zehn Jahre zum FC Arsenal, bevor er zu Sparta Prag zurückkehrte, seine Karriere beendete und ins Management wechselte. Als Sportdirektor hatte er zuvor zwei Meisterschaften, das Double und den Einzug in die Champions League gefeiert, was nun durch die aktuelle Horror-Serie überschattet wird.