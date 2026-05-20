Spät in der Nacht steigt US-Arzt Peter Stafford aus dem Flugzeug, er ist an Ebola erkrankt

Einen Mann trägt er einen weißen Schutzanzug, eine Atemschutzmaske und einen sonstigen Gesichtsafdichtungsmittel. Mehrere Personen helfen ihm aus dem Flieger. Der Mann ist US-amerikanischer Arzt Peter Stafford. Er ist Ebola erkrankt und soll sein Leben in Berlin gerettet werden.

Ein Mann steigt mitten in der Nacht aus einem Flugzeug, er trägt einen weißen Schutzanzug, eine Atemschutzmaske und einen Gesichtsschutz. Mehrere Menschen helfen ihm aus dem Flieger in einen Krankentransport, auch sie sind hochgradig geschützt.

Der Mann ist der US-amerikanische Arzt Peter Stafford. Er ist an Ebola erkrankt. In Berlin soll sein Leben gerettet werden. Stafford hatte sich im Kongo mit dem tödlichen Virus infiziert.

Zusammen mit sechs Kontaktpersonen – unter ihnen vermutlich seine Familie – wurde er zum BER geflogen. Von dort ging es für ihn und seine Familie mit einer Sonderisolierstation auf dem Campus Virchow-Klinikum weiter. Die Sonderstation ist eine in sich geschlossene und geschützte Einheit, um gleichzeitig 20 Menschen zu isolieren, untersuchen und behandeln zu können. Die Ausstattung umfasst eigene Zugangswege und Schleusensysteme, Lüftungs- und Filteranlagen, sowie eine geschlossene Abwasseraufbereitung





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Spät In Der Nacht Aus Flugzeug Steigen Zusammen Mit Sechs Kontaktpersonen Das Flugzeu Berlin Charité Campus Virchow-Klinikum Hochspezialisierte Infrastruktur Isolieren Und Untersuchen Können 20 Personen G Hochansteckenden Lebensbedrohlichen Infektionenkrankheiten Versorgu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unserer US-Arzt infiziert sich mit Ebola, kämpft nun für sein LebenIm Kongo hat Dr. Peter Stafford, ein Missionsarzt aus den USA, Ebola in Kauf genommen und ist jetzt ins Ausland geflogen, um behandelt zu werden. Seine Frau und ein weiterer ergriffen Americans sind ebenfalls im Quarantäne-Zwang. Die internationale Gemeinschaft zeigt sich dankbar für die medizinische und logistische Unterstützung, die die Missionsorganisation Serge leistet.

Read more »

Ebola in Uganda und Demokratischer Republik Kongo: WHO geht jetzt von mindestens 130 Ebola-Toten ausDie Zahlen der Verdachts- und mutmaßlichen Todesfälle durch die seltene Ebola-Variante Bundibugyo steigen schnell. Nun soll der Notfallausschuss der WHO Empfehlungen zum Umgang mit dem Ausbruch ausarbeiten.

Read more »

Ebola-Patient nach Deutschland ausgeflogen: US-Arzt steckte sich bei Patienten anLaut US-Gesundheitsbehörde CDC sollen auch sechs Kontaktpersonen in deutsche Klinik verlegt werden. Das ist bisher bekannt.

Read more »

US-Arzt mit Ebola-Virus infiziert im Kongo – jetzt kommt er nach BerlinEin US-Arzt, der in einem Krankenhaus in Niakunde im Kongo an Ebola erkrankt ist, wird nach Berlin gebracht. Zusammen mit sechs Kontaktpersonen soll er am Dienstagabend auf dem Flughafen BER landen. Die Charité wird ihn behandeln.

Read more »