Späte ADHS-Diagnose: 46 Jahre alte Frau erkennt Leben im Chaos wieder

Erst mit 46 Jahren erhielt die Autorin ihre ADHS-Diagnose. Sie erklärt, wie sich die Störung bei Frauen äußert und warum Verständnis wichtiger ist als Medikamente.

Die Erkenntnis traf die Autorin mit vierundvierzig Jahren wie ein Blitz: Ihr ganzes bisheriges Leben ergab auf einmal einen Sinn. Nach der Diagnose ihres Sohnes mit Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) wurde auch sie selbst getestet und stellte fest, dass sie die gleiche neurologische Veranlagung besitzt. Plötzlich verstanden sie die ständige Ablenktheit, das Gefühl, als Außenseiterin behandelt worden zu sein, und die innere Unruhe, die sie seit der Kindheit begleitete. Was lange Zeit als Charakterfehler oder Chaotik missverstanden wurde, zeigte sich nun als medizinische Tatsache.

Unsichtbare Störung bei Mädchen und Frauen

Die meisten Menschen verbinden ADHS noch immer mit dem klassischen Bild eines hyperaktiven Jungen, der auf dem Stuhl rutscht und dazwischenruft. Dieses Klischee blendet jedoch die Realität vieler Frauen und Mädchen aus, deren Symptome sich anders äußern. Bei der Autorin und ihrem Sohn sitzt der Körper still, während im Kopf ein Chaos herrscht, das mit etwa dreißig geöffneten Browser-Fenstern, sechs laufenden Radiosendern und drei parallelen Gedankengängen verglichen wird. Diese innere Unruhe ist nach außen kaum sichtbar, führt aber zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Konzentration und Verarbeitung von Reizen.

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Ärzte unterscheiden heute nicht mehr strikt zwischen dem stillen ADS und dem hyperaktiven ADHS, da es sich um dieselbe Störung handelt, die nur unterschiedlich ausgeprägt ist. Diejenigen, die nicht laut sind, werden oft übersehen, da sie niemanden stören. Das verträumte Mädchen in der letzten Reihe, das aus dem Fenster schaut und nicht durch die Klasse läuft, fällt nicht auf. Diese Unsichtbarkeit führt dazu, dass viele Betroffene erst im Erwachsenenalter eine Diagnose erhalten, was die steigende Zahl an Diagnosen bei Frauen erklärt.

Therapie und der Wunsch nach Verständnis

Um ihrem Sohn zu helfen, investierte die Autorin viel Zeit und Mühe in verschiedene Behandlungsformen. Sie opferte ihre freien Wochenstage, um ihren Sohn zu Trainings und Therapien zu begleiten. Dazu gehörten auch Verfahren wie Neurofeedback, bei dem der Junge mit Elektroden auf dem Kopf versuchte, Computerspiele mit seinen Gedanken zu steuern. Ergänzt wurden diese Maßnahmen durch medikamentöse Therapien, die ab dem vierzehnten Lebensjahr des Sohnes zum Einsatz kamen.

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Ein entscheidender Moment trat ein, als der zwölf- oder vierzehnjährige Sohn sagte, dass er sich unter der Medikation nicht mehr selbst fühle und nicht krank sei. Dieser Satz traf die Mutter zutiefst und brachte sie dazu, den Sinn der Behandlung infrage zu stellen. Sie erkannte, dass ihr Sohn nicht repariert werden musste, sondern dass sein Handeln und seine Denkweise vielmehr verstanden werden mussten. Während Medikamente für viele Menschen ein Segen sein können, war für ihren Sohn das Fehlen von Akzeptanz das eigentliche Problem.

Evolutionäre Theorie und gesellschaftliche Herausforderungen

Die US-Autorin bezieht sich auf eine Theorie des Autors Thom Hartmann aus den neunziger Jahren, die besagt, dass Menschen mit ADHS Eigenschaften besitzen, die unseren Vorfahren bei der Jagd geholfen haben. Dazu zählen ständige Aufmerksamkeit, Neugier, Offenheit für Neues und die Fähigkeit, blitzschnell auf Veränderungen zu reagieren. Ob diese Theorie wissenschaftlich haltbar ist, wird diskutiert, aber sie fühlt sich für viele Betroffene sehr treffend an.

In kreativen Umgebungen, bei der Problemlösung oder der Entwicklung neuer Ideen funktionieren Menschen mit ADHS oft hervorragend. Sie denken um die Ecke und sehen Zusammenhänge, die andere übersehen. Allerdings finden sie sich in Großraumbüros, bei Dauertelefonaten und endlosen Meetings oft zurechtgestrichen wieder. Für die Mammutjagd wären diese Fähigkeiten perfekt gewesen, für die Arbeit an Excel-Tabellen in einer lauten Umgebung jedoch eher hinderlich. Diese Diskrepanz zwischen Fähigkeiten und Arbeitsumfeld ist eine der größten Herausforderungen.

Diagnose als Befreiung von Schuldgefühlen

Die Autorin stellt klar, dass ADHS keine Superkraft, aber auch keine Charakterschwäche ist. Sie ist ein anderer Weg des Denkens und Wahrnehmens, der oft schneller, chaotischer und kreativer ist. Die Diagnose war für sie kein Schock, sondern eine Erleichterung. Zum ersten Mal hatte das Chaos in ihrem Kopf einen Namen und eine Erklärung. Sie fühlte sich nicht länger wie eine Außenseiterin, sondern verstand, dass mit ihr nie etwas nicht gestimmt hatte.

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Auch ihr Vater hatte ähnliche Züge, die er jedoch als Modeerscheinung abtat oder verdrängte. Es ist wahrscheinlich, dass die Autorin die Veranlagung von ihm geerbt hat, ohne es zu wissen. Die schönste Erkenntnis der späten Diagnose ist nicht der medizinische Befund selbst, sondern die Gewissheit, dass sie ihr ganzes Leben lang sie selbst war. Mit diesem Wissen kann sie nun besser mit ihrer Neurodivergenz umgehen und muss sich nicht mehr für ihr Anderssein schämen oder es als Fehler betrachten.