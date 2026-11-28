Mainz 05 hat das Krisenduell der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin glücklich gewonnen - durch zwei späte Tore.

Mainz 05 hat das Krisenduell der Fußball - Bundesliga gegen Union Berlin glücklich gewonnen - durch zwei späte Tore. Beim 2:1 in der Mainzer Arena brachte Janik Haberer Union in Führung, Phillip Tietz und Anthony Caci drehten die Partie. Die Mainzer kletterten in der Tabelle mit 13 Punkten auf Platz elf, Union bleibt mit sieben Zählern Vorletzter.

Für Trainer Mauro Lustrinelli wird der Druck größer. Live-Ticker zum Nachlesen Die Partie war ein Krisenduell. Mainz hatte die jüngsten vier Bundesligapartien allesamt verloren und wartete immer noch auf den ersten Heimerfolg, Berlin war seit fünf Spielen ohne Sieg und war in der Fremde noch ohne Dreier. Ein besonderes Duell war es zudem für beide Trainer.

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Mainz-Coach Urs Fischer hatte mehr als vier Jahre Union trainiert und den Klub erst in die Bundesliga und dann in die Champions League geführt, Berlins Mauro Lustrinelli war dort ein halbes Jahr unter seinem Schweizer Landsmann Co-Trainer. Beide Teams starteten nervös, die Verunsicherung war beiden anzusehen. Und es war von Beginn an kampfbetont. Beide schenkten sich nichts und kämpften im Mittelfeld um jeden Meter.