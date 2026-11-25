Deutscher Wetterdienst meldet Rekord: Laubbäume verlieren ihre Blätter durchschnittlich 10 Tage später als im Mittel. Ursachen sind Klimawandel und Sommerdürre.

Die Natur hält in diesem Jahr den Atem an, bevor der Winter einkehrt. Goldene Töne an Laubbäumen sind weiterhin zu sehen, obwohl der November eigentlich bereits Einzug gehalten hat. Nach Auswertung der Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) liegt die Verspätung bei der natürlichen Veränderung der Vegetation deutlich über dem Durchschnitt. Die Bäume verfärben sich im Schnitt neun Tage später als im langjährigen Mittel zwischen 1992 und 2025. Zusätzlich werfen sie ihre Blätter mehr als zehn Tage später ab als üblich. Diese Werte deuten darauf hin, dass das aktuelle Jahr einen neuen Rekord für den spätesten Laubfall seit Beginn der systematischen Datenerhebung aufstellen könnte.

Phänologische Daten und Wetterrekorde

Die beobachteten Phänomene sind nicht auf eine einzelne Region beschränkt, sondern zeigen sich bundesweit in der Zusammenfassung der Meldungen. Bianca Plückhahn, Phänologin beim Deutschen Wetterdienst, betont, dass diese Verspätungen quantitativ sehr hoch sind. Die Beobachtungen stützen sich auf ein Netzwerk von etwa 1.000 Freiwilligen across Deutschland. Diese Freiwilligen melden regelmäßig den Stand der Natur, einschließlich Blüte, Fruchtreife, Blattverfärbung und Blattfall. Die Stiel-Eiche, deren Daten seit 2011 systematisch erfasst werden, zeigt eine ähnliche Tendenz. Hier verfärbten sich die Blätter im Durchschnitt acht Tage später als üblich. Der Blattfall zeichnet sich für diese Art ebenfalls durch eine Verzögerung von sieben bis zehn Tagen ab. Plückhahn stellt fest, dass diese zeitlichen Verschiebungen vergleichsweise hoch ausfallen und einen signifikanten Abweichung vom historischen Normalwert darstellen.

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Ursachen: Temperaturen, Tageslänge und Frost

Der Mechanismus hinter dem Laubfall wird durch mehrere Umweltfaktoren gesteuert. Normalerweise wird der Prozess nicht nur durch die Temperaturen, sondern auch durch die Länge des Tageslichts getriggert. Die Tageslänge unterliegt keinen kurzfristigen Schwankungen und bleibt ein konstanter biologischer Taktgeber. Dennoch ist für das tatsächliche Abfallen der Blätter die Temperatur entscheidend, insbesondere Frostnächte. Bis vor einigen Tagen gab es relativ wenige Nachtfrost-Ereignisse. Bianca Plückhahn ordnet diese Entwicklung als eine direkte Folge des Klimawandels ein. Auch in langjährigen Vergleichen ist ein klarer Trend zu einem späteren Laubfall erkennbar. Die fehlende Kälte verzögert den natürlichen Prozess, bei dem der Baum seine Ressourcen aus den Blättern zurückgewinnt. Ohne ausreichende Kältereize bleibt die Laubkrone länger erhalten, da der physiologische Umbauprozess im Gewebe des Baums nicht wie geplant beschleunigt wird.

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Rolle der Dürre und Ressourcenmanagement

Zusätzliche Komplexität entsteht durch die Witterungsbedingungen im Vorjahr. Annette Menzel, Professorin für Ökoklimatologie an der Technischen Universität München, erklärt, dass die Laubfärbung ein aktiver Recyclingprozess ist. Der Baum zieht das Blattgrün Chlorophyll aus den Blättern zurück, wodurch die anderen Pigmente wie Gelb und Rot sichtbar werden. Dieser Prozess hängt laut Menzel stark von der Wasserversorgung der Pflanze ab. Im vergangenen Sommer trat eine signifikante Dürre auf. Diese Trockenheit führt dazu, dass Bäume den Prozess des Ressourcenabbaus verzögern. Sie möchten noch nacharbeiten und so lange wie möglich Energie durch Photosynthese gewinnen, solange es ihnen möglich ist. Durch die Hitzestress-Situation wird der Abbau des Chlorophylls hinauszögert, was zu einer späteren Verfärbung und einem späteren Blattfall führt.

Jahreszeitenverschiebung und Risiken für Bäume

Die Verschiebung der saisonalen Zyklen betrifft nicht nur den Herbst, sondern auch den Frühling. Annette Menzel weist darauf hin, dass Bäume ihre Jahreszeitenabläufe zunehmend anpassen. Das alte Sprichwort "Alles Grün macht der Mai" hat sich für den aktuellen Zustand zu "Alles Grün macht der April" gewandelt. Da die Tage im Frühjahr deutlich länger sind, kann der Baum vom frühen Austrieb stärker profitieren als früher. Im Herbst hingegen sind die Tage kürzer, wodurch die Auswirkungen dieser Verschiebungen auf die Baumgesundheit geringer ausfallen. Es besteht jedoch die Frage, ob späte Bäume Risiken durch Schnee ausgesetzt sind. Wenn Schnee auf noch grünen Blättern liegt, könnte das Gewicht Äste brechen. Menzel beruhigt diesbezüglich, da der Baum bereits vor dem Blattfall Trenngewebe zwischen Ast und Blatt gebildet hat. Beschwerde Blätter fallen daher einfach ab, anstatt das Ästensystem zu gefährden. Die Anpassungsfähigkeit der Bäume bleibt somit vorerst erhalten, auch wenn die Muster sich grundlegend verändern.