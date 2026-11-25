Deutsche Bäume färben sich im Schnitt neun Tage später als im Durchschnitt. Experten des DWD und der TU München erklären die Rekordsituation durch Dürre und Klimawandel.

Die Laubbäume in Deutschland zeigen sich dieses Jahr ungewöhnlich zögerlich beim Abschluss ihres saisonalen Zyklus. Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdiensts ( DWD) verfärben sich die Blätter im Durchschnitt neun Tage später als im langjährigen Mittel, das die Jahre von 1992 bis 2025 umfasst. Diese Verspätung deutet darauf hin, dass der aktuelle Herbst möglicherweise auf ein Rekordjahr zusteuert, was den Zeitpunkt des Laubfall s betrifft.

Phänologische Daten zeigen massive Verspätung

Die Beobachtungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) belegen eine deutliche Abweichung vom normalen Jahreslauf. Während Bäume in normalen Jahren ihre Ressourcen im Herbst schneller zurückziehen, blieben sie dieses Jahr deutlich länger grün. Die vorläufigen Messwerte deuten darauf hin, dass die Blätter mehr als zehn Tage später abgeworfen werden als üblich. Wäre diese Zahl bestätigt, würde es sich um den spätesten Laubfall seit Beginn der systematischen Datenerhebung handeln. Die genauen Schlusszahlen können sich jedoch noch ändern, da die Meldungen von den Beobachtungsstationen noch weiter einlaufen.

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Stiel-Eichen verzögern Farbwechsel signifikant

Spezifische Baumarten zeigen dabei unterschiedliche, aber konsistente Muster der Verspätung. Für die Stiel-Eiche, deren Daten seit dem Jahr 2011 systematisch erfasst werden, liegt die Verzögerung bei acht Tagen späterem Farbwechsel. Beim eigentlichen Blattfall zeichnet sich eine Verspätung von sieben bis zehn Tagen ab. Bianca Plückhahn, Phänologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), stuft diese Abweichungen als vergleichsweise hoch ein. Die natürlichen Rhythmen der Vegetation weichen damit deutlich von den historischen Normen ab, was auf tiefgreifende Umweltveränderungen hindeutet.

Klimawandel und Dürre als Haupttreiber

Die Gründe für diese ökologischen Verschiebungen liegen in einer Kombination aus klimatischen und meteorologischen Faktoren. Bianca Plückhahn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) weist darauf hin, dass der Blattfall nicht nur von der Temperatur, sondern auch von der Tageslänge gesteuert wird. Da sich die Länge der Tage nicht verändert, ist die Temperatur das variable Element, das durch den Klimawandel beeinflusst wird. Zudem fehlten bis vor wenigen Tagen ausreichend Frostnächte, die für den natürlichen Prozess des Blattwurfs entscheidend sind. Auch Annette Menzel, Professorin für Ökoklimatologie an der Technischen Universität München, betont den Einfluss extremer Witterung. Die Dürre im vergangenen Sommer habe dazu geführt, dass die Bäume den Abbau des Blattgrüns verzögert haben. Sie wollten so lange wie möglich noch Energie über die Photosynthese gewinnen, um die Stressphase der Trockenheit zu kompensieren.

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Frühjahrsvorteile und Risiken für die Bäume

Die Verschiebung der Jahreszeiten hat unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Phasen des Baumwachstums. Annette Menzel von der Technischen Universität München erklärt, dass Bäume im Frühjahr stark von früheren Erwärmungen profitieren, da die Tage dort schon länger sind. Der Ausspruch "Alles Grün macht der Mai" habe sich zu "Alles Grün macht der April" gewandelt. Im Herbst hingegen seien die Tage kürzer, sodass die negativen Effekte einer späten Laubfärbung geringer ausfallen. Bedenken bezüglich Schneebruch durch schwerkraftbelastete Äste bestehen nicht, da die Bäume bereits Trenngewebe gebildet haben, das das Abfallen der Blätter sicherstellt.

Das Netzwerk der phänologischen Beobachtung

Die Datenbasis für diese detaillierten Analysen stützt sich auf ein weit verzweigtes Netzwerk von Freiwilligen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bezieht seine phänologischen Daten von rund 1.000 Beobachterinnen und Beobachtern aus ganz Deutschland. Diese ehrenamtlichen Mitarbeiter melden kontinuierlich, wie sich die Natur in ihren jeweiligen Regionen entwickelt. Sie dokumentieren präzise Zeitpunkte, an denen bestimmte Pflanzenarten blühen, Früchte tragen, sich die Blätter verfärben und letztendlich das Laub abwerfen. Diese langfristige und flächendeckende Dokumentation ist essenziell, um den Klimawandel in seiner Auswirkung auf die biologische Vielfalt und die Landwirtschaft messbar zu machen.