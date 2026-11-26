Der Bestand der Spatzen geht in Städten zurück. Experten warnen: Herkömmliches Futter hilft wenig. Entscheidend sind Nistkästen und tierisches Eiweiß für die Jungvögel.

Die Population der Haussperling e geht in urbanen Zentren deutlich zurück. Während sich viele Bürger fragen, welche Nahrung den kleinen Vögeln fehlt, zeigt sich, dass der Mangel an Nistplätzen das eigentliche Problem ist. Die Vögel haben Schwierigkeiten, geeignete Rückzugsorte in moderner Architektur zu finden, was ihre Fortpflanzungschancen massiv beeinträchtigt.

Falsche Fütterung schadet den Spatzen

Erwachsene Spatzen ernähren sich das ganze Jahr über überwiegend pflanzlich. Auf ihrem Speiseplan stehen vor allem Körner, Samen und Getreide. In einer naturnahen Landschaft finden sie diese Nahrung auf Feldern, an Wegrändern oder in Gärten mit Wildpflanzen und Gräsern. Allerdings nehmen die Vögel in Städten oft auch Krümel, Essensreste und Abfälle zu sich, was jedoch nicht optimal ist.

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Besonders dramatisch ist die Situation während der Brutzeit. Jungspatzen benötigen dringend tierisches Eiweiß, um gesund aufzuwachsen. Brot, Essensreste und gewürzte Lebensmittel sind für sie ungeeignet. Stattdessen sollten unbehandelte Samen, Getreidekörner, Hirse und Sonnenblumenkerne angeboten werden. Diese müssen kühl und trocken gelagert werden.

Hausfassaden bieten keine Nischen mehr

Glatte Fassaden, versiegelte Flächen und sterile Gärten machen den Spatzen das Leben zunehmend schwer. Sie gelten als Überlebenskünstler, doch selbst sie stoßen an ihre Grenzen. Moderne und sanierte Häuser bieten kaum noch Spalten oder Hohlräume, obwohl die Vögel fast ausschließlich an Gebäuden brüten. Der Verlust dieser Nischen führt zu einem Rückgang der Brutsuccess rate.

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Abhilfe schaffen spezielle Spatzen-Nistkästen an der Hausfassade. Da die Tiere gesellig sind, werden mehrere Kästen nebeneinander häufig besonders gut angenommen. Auch bei Neubauten können Niststeine direkt ins Mauerwerk integriert werden. Dieser Ansatz bietet eine konkrete Lösung für das Habitat-Problem, das über das reine Nahrungsangebot hinausgeht.

Hygiene und langfristige Strategien

Gezielte und saubere Fütterung kann in Städten helfen, wenn natürliche Nahrungsquellen fehlen. Futtersäulen gelten als besonders hygienisch und können das Krankheitsrisiko senken. Wichtig ist, verdorbenes, feuchtes oder schimmeliges Futter sofort zu entfernen. Geröstete, gesalzene oder gewürzte Körner gehören nicht an die Futterstelle.

Futter allein reicht jedoch nicht aus. Es ersetzt weder Insekten, die für die Jungenaufzucht essenziell sind, noch einen geeigneten Lebensraum. Die Kombination aus hygienischer Futterspende und der Bereitstellung von Nistgelegenheiten ist der effektivste Weg, um dem Rückgang der Spatzen in deutschen Städten entgegenzuwirken.