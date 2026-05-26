Spatzenrückgang: Nabu warnt vor Alarmsignal für die Natur

Der Naturschutzbund (Nabu) hat eine neue Auswertung der Aktion „Stunde der Gartenvögel“ vorgelegt. Danach geht es bei den Spatzen weiter bergab, während sich Finken wieder öfter in Deutschlands Gärten blicken lassen.

Während sich Finken wieder öfter in Deutschlands Gärten blicken lassen, geht es bei den Spatzen weiter bergab. Das zeigt die neue Auswertung des Naturschutzbundes ( Nabu ) im Rahmen der Aktion „Stunde der Gartenvögel“.

Vogelschutzexperte Martin Rümmler warnt: Diese Zahlen müssen uns besorgen. Denn wenn selbst Allerweltsvögel wie Spatzen seltener werden, sei das ein Alarmsignal für die Natur in unseren Städten und Dörfern. Besonders heftig ist der Rückgang bei den Mauerseglern: minus 25 Prozent! Auch Mehlschwalben wurden deutlich seltener gesehen: minus 12 Prozent.

Die möglichen Gründe: weniger Insekten, weniger Nistplätze, sanierte Gebäude ohne Rücksicht auf Gebäudebrüter. Möglich ist laut Nabu aber auch, dass manche Tiere später aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt sind. Es gibt aber auch Lichtblicke: Buchfinken legten bei den Sichtungen kräftig zu – plus 14 Prozent. Grünfinken kamen bundesweit auf plus 3 Prozent.

Der frühere Rückgang könnte laut Nabu mit Krankheiten zusammenhängen. Besonders Grünfinken litten unter Infektionen mit Trichomonaden, die sich vor allem an Futter- und Wasserstellen verbreiten. Deshalb der Nabu-Appell: Wer Vögel füttert, muss auf Hygiene achten. Am besten Futtersäulen nutzen und Wasser täglich wechseln.

Insgesamt beteiligten sich rund 56.000 Menschen aus mehr als 38.000 Gärten an der Zählung. Gemeldet wurden weit über eine Million Vögel. Doch der Langzeittrend bleibt düster: 2018 wurden im Schnitt noch knapp 34 Vögel pro Garten oder Park gezählt. 2026 waren es nur noch 28,4





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spatzenrückgang Nabu Stunde Der Gartenvögel Vogelschutz Natur Und Umwelt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bingo! -ritte zum Schutz der Natur und UmweltBingo! Lindert die Umwelt durch Ehrenamtliche, die Seegras anpflanzen helfenBeitraege zur Umwelt heben die Stimmung

Read more »

Bodensee-Bild schafft es bis in die ARD-Tagesthemen: Wie entsteht ein runder Regenbogen?Die Natur verblüfft immer wieder: Ein Fotograf schoss ein spektakuläres Bild eines runden Regenbogens und schaffte es ins Fernsehen. Das steckt hinter dem Phänomen.

Read more »

Turritopsis dohrnii: Das Meerestier mit dem radikalsten Longevity-Trick der NaturTurritopsis dohrnii, ein kleines Meerestier mit einem Schirmdurchmesser von nur 2,7 bis 3,2 Millimeter und einer Höhe von knapp 2,5 bis 4,5 Millimetern, beherrscht den radikalsten Trick des Alterns: Es startet sein Leben einfach neu. Wenn es verletzt wird, Stress hat oder sich fortgepflanzt hat, macht es nicht einfach weiter Richtung Tod. Es geht zurück auf Anfang. Aus der erwachsenen Qualle wird wieder ein früheres Entwicklungsstadium. Danach kann sie erneut heranwachsen. Die Mini-Qualle stammt aus dem Mittelmeer und ist heute aber in warmen Meeren rund um die Welt unterwegs. Mit Cremes, Pillen, Gentherapien und Kältebädern gegen das Altern kämpfen, hat diese Qualle den radikalsten Longevity-Trick der Natur längst eingebaut: Sie verjüngt sich selbst.

Read more »

„Die Küste ist verschandelt': Mit der Küstentram durch Belgien von Luxus-Ort bis Natur-IdyllEntdecken Sie die belgische Küste mit der längsten Tram der Welt. Eine Reise voller Kontraste: von mondänen Villen und Edelkarossen in Knokke-Heist über Naturparadiese im Het Zwin bis zu unerwarteten Gefahren im Meer und einem Adrenalin- Finale im Vergnügungspark.

Read more »