Annika Klose diskutiert mit Pinar Atalay die Bedingungen für eine Koalition in Berlin, insbesondere den Umgang mit der Linken-Politikerin Vanessa Emde und deren Mandat.

Während des NTV-Talkshows-Auftritts am Montagabend stellte die Moderatorin Pinar Atalay die SPD-Abgeordnete Annika Klose zur Rede. Im Fokus stand die Frage, wie die SPD mit der politischen Figur Vanessa Emde aus der Linken-Fraktion umgehen wird, falls diese nicht ausgeschlossen wird. Atalay suchte eine klare Positionierung für die kommenden Koalitionsverhandlungen.

Kernfrage zum Ausschluss von Vanessa Emde

Annika Klose zögerte bei der direkten Beantwortung der Frage, ob sie einer Koalition zustimmen würde, wenn Emde nicht aus der Fraktion entfernt wird. Sie betonte, dass es sich um eine grundsätzliche Frage handle, die nicht ausschließlich an einer Person festgemacht werden dürfe. Dennoch verwies sie darauf, dass der Vorstand der Linken Emde mehrmals aufgefordert habe, ihr Mandat niederzulegen.

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Klose räumte ein, dass es sehr schwer würde, wenn Emde im Parlament verbleibe. Sie ging davon aus, dass ein Mitgliederentscheid in der SPD, der dies zulässt, nicht durchgehen würde. Ihre tendenzielle Haltung zeigte sich, obwohl sie stark für eine Rot-Rot-Grün-Koalition eintritt, doch sie vermied ein klares Ja oder Nein.

Stakeholder-Positionen und politische Reaktionen

Die Talkmasterin Pinar Atalay blieb hartnücklich und versuchte, Klose zu einer eindeutigen Aussage zu drängen. Sie zitierte die Strukturfrage, ob sich die Fraktionsspitze durchsetzen könne und was verhandelt werde. Klose hielt an ihrer Position fest, dass es schwierig sei, der Koalition mit dieser einen Person abhängig zu machen. Sie würde den Prozess in der Linksfraktion genau verfolgen.

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Pascal Reddig von der CDU kommentierte die Situation im Anschluss. Er sieht das Grundproblem nicht nur bei Emde, sondern in der gesamten Linksfraktion. Die Tatsache, dass über Wochen diskutiert wird, ob Emde als Teil der Fraktion gilt, zeige, dass deren Gedankengut dort weitgehend geteilt wird.

Auswirkungen auf die Koalitionsverhandlungen

Die Koalitionsverhandlungen in Berlin sollten nach Angaben aus dem Gespräch am 4. Januar durch sein. Viele Mitglieder der betroffenen Parteien sehen den Ausschluss von Emde bereits als Bedingung an. Pascal Reddig betonte, dass mit den Linken in Berlin einfach nicht regiert werden könne, da Antisemitismus salonfähig gemacht werde.

Annika Klose bestätigte abschließend beinahe widerstrebend, dass es sehr schwer werden würde, mit Emde in der Fraktion zu koalieren. Atalay wertete dies als indirektes Ja, dass ohne den Ausschluss von Emde die Koalition nicht zustande kommen würde. Die Spannung zwischen den Parteien bleibt hoch.