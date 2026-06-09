SPD auf historischem Tiefpunkt: RTL/ntv-Trendbarometer zeigt schlechte Werte für Sozialdemokraten

Im neuesten RTL/ntv-Trendbarometer liegt die SPD gemeinsam mit der Linken auf dem letzten Platz. Die Sozialdemokraten verzeichnen historische Tiefstwerte, während die AfD und FDP gute Nachrichten erhalten. Die SPD setzt ihre Talfahrt fort und erreicht nur 11 Prozent Zustimmung. Die Regierungspartner CDU und CSU legen leicht zu, liegen aber weiterhin hinter der starken AfD. Die Werte der übrigen Parteien bleiben unverändert. Der Vertrauensverlust bei den Sozialdemokraten zeigt sich auch in der Zuschreibung politischer Kompetenz. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat ebenfalls an Ansehen verloren. Die wirtschaftliche Stimmungslage ist minimal besser, aber 55 Prozent trauen keiner Partei zu, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden.

Im neuesten RTL/ntv-Trendbarometer liegt die SPD gemeinsam mit der Linken auf dem letzten Platz. Die Sozialdemokraten verzeichnen historische Tiefstwerte, während die AfD und FDP gute Nachrichten erhalten.

Die SPD setzt ihre Talfahrt fort und erreicht nur 11 Prozent Zustimmung, einen Punkt weniger als in der Vorwoche. Das Institut Forsa hat noch nie eine niedrigere Zustimmung für die älteste im Bundestag vertretene Partei gemessen. Die Regierungspartner CDU und CSU legen leicht um einen Prozentpunkt zu, liegen aber weiterhin deutlich hinter der starken AfD. Die Werte der übrigen Parteien bleiben unverändert, was die FDP erfreuen dürfte, die um die Rückkehr in den Bundestag ringt.

Die Zustimmungswerte zum BSW liegen knapp über der statistischen Fehlertoleranz von 2,5 Prozent. Bei einer Wahl in dieser Woche würden die Zustimmungswerte der gemessenen Parteien wie folgt ausfallen: Grüne 15 Prozent, BSW 3 Prozent und sonstige Parteien 6 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt mit 26 Prozent deutlich über dem Anteil der Nichtwähler bei der letzten Bundestagswahl. Die 11 Prozent Zustimmung für die SPD bedeuten den schlechtesten Wert seit 2019.

Der Vertrauensverlust bei den Sozialdemokraten zeigt sich auch in der Zuschreibung politischer Kompetenz: Nur 5 Prozent der Befragten nennen die SPD bei der Frage, welche Partei mit den Problemen in Deutschland am besten fertig wird. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat ebenfalls an Ansehen verloren. Unter den SPD-Anhängern fiel die Zustimmung zu Klingbeil im selben Zeitraum von 65 auf 59 Prozent. Schwacher Trost für Klingbeil: Er ist immerhin beliebter als der Kanzler.

Bei der politischen Kompetenz kann die Union einen Punkt zulegen und liegt nun gleichauf mit der AfD bei 13 Prozent. Die Grünen liegen unverändert auf Platz drei mit 8 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und liegt mit 4 Prozent knapp hinter der SPD. Wie in der Vorwoche trauen 55 Prozent gar keiner Partei zu, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden.

Minimal besser ist die wirtschaftliche Stimmungslage: 13 Prozent der Befragten erwarten eine Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Als wichtigstes Thema der Woche wird das Thema 'Bundesregierung/Koalition' genannt, gefolgt von der allgemeinen ökonomischen Lage und dem 'Iran/Krieg im Nahen Osten'





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