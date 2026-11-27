Noch ist offen, wer sich für den SPD-Vorsitz bewirbt. Ex-Arbeitsminister Heil will kandidieren, bei Parteichef Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig ist es offen.

Noch ist offen, wer sich für den SPD -Vorsitz bewirbt. Ex-Arbeitsminister Heil will kandidieren, bei Parteichef Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig ist es offen. Potsdam - Hubertus Heil oder Lars Klingbeil als künftiger SPD -Chef?

Die Brandenburger SPD hat sich nach Ansicht von Generalsekretär Kurt Fischer noch nicht eindeutig entschieden.

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"Hubertus Heil hat eine enge Verbundenheit zu Brandenburg und ich nehme wahr, dass es in Teilen der Brandenburger SPD Sympathie und klare Befürworter seiner Kandidatur gibt", sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. "Zugleich haben sich auch schon Stimmen aus der märkischen SPD für die erneute Wahl von Lars Klingbeil ausgesprochen. Ein eindeutiges Stimmungsbild kann ich deshalb derzeit nicht erkennen und das ist für mich auch sehr nachvollziehbar.