Der SPD-Ortsverein erinnert in Berlin an Martha Trier. Parallel kritisiert die Bundesregierung die Teilnahme an der UN-Klimakonferenz in Antalya als schwaches Signal.

Am 9. November 2024 legte ein offizieller Brief des SPD-Ortsvereins in Berlin einen neuen Akzent im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Traditionell erscheinen an diesem Datum Blumen neben den Stolpersteinen zur Erinnerung an die Opfer der Reichspogromnacht, doch der beigelegte Text der Sozialdemokraten forderte erstmals offen zum politischen Handeln auf. Der Verein distanzierte sich klar von antisemitischen Haltungen, Propaganda und Gewalt gegen jüdisches Leben in ihrem lokalen Umfeld. Diese Geste markiert einen sichtbaren Versuch, die historische Verantwortung der Partei im aktuellen politischen Klima zu betonen und gegen rechtspopulistische Strömungen abzugrenzen.

Historische Opfer und lokale Mahnung

Der physische Ort der Erinnerung, direkt vor dem Wohnhaus des Autors, ist mit der Biografie von Martha Trier verbunden. Sie wurde am 20. Januar 1884 in Berlin geboren und zählte zu den vielen Opfern des systematischen Völkermords. Am 1. November 1941 deportierten die Nationalsozialisten sie ins Ghetto Litzmannstadt im heutigen polnischen Łódź. Die nationalsozialistische Verfolgung endete für sie am 16. Januar 1942 mit ihrer Ermordung an diesem Ort. Die Anwesenheit des Briefes der SPD neben dem Stolperstein am 9. November 2024 unterstreicht die Dringlichkeit, diese historische Wahrheit aktiv gegen Vergessenheit und Verharmlosung zu schützen, was in der aktuellen Debatte um die israelisch-palästinensischen Konflikte besondere Brisanz erhielt.

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Interne Konflikte und parteipolitische Spannungen

Die öffentliche Mahnung der Berliner Sozialdemokraten steht im Kontext interner und externer Spannungen innerhalb der deutschen Linken. In der aktuellen Debatte um den Krieg im Gazastreifen und den damit verbundenen Druck durch den Zentralrat der Juden haben sich innerhalb der SPD etwa 50 Mitglieder als tief irritiert geäußert. Diese Gruppe kritisiert implizit die Parteiführung für ihre Haltung im Nahostkonflikt, was zu Diskussionen über die historische Identität der Partei führt. Ähnliche Gräben sind auch in anderen Parteien sichtbar, wie die Kooperationsbestrebungen der CDU in Heidenau mit der AfD zeigen. Diese Entwicklungen werfen die Frage auf, welche politischen Bündnispartner in Deutschland noch als geschichtsbewusst gelten können und wie stark die Spaltung zwischen Mitte und rechten sowie linken Rändern bereits fortgeschritten ist.

Vergleichbare historische Zerrüttung

Die aktuellen gesellschaftlichen und parteipolitischen Risse lassen sich historisch einordnen, da politische Zerrüttung kein rein modernes Phänomen ist. Die Weimarer Republik, die am 9. November 1918 ausgerufen wurde, scheiterte maßgeblich daran, dass demokratische Kräfte sich untereinander bekämpften, anstatt gegen die extreme Rechte zusammenzuhalten. Dieses Muster der inneren Schwächung zieht sich durch die deutsche Demokratiegeschichte zurück. Ein früheres Beispiel hierfür ist das Jahr 1848, als der Demokrat Robert Blum, der nach Kompromissen suchte, am 9. November 1848 bei Wien von kaiserlichen Truppen erschossen wurde. Diese historischen Beispiele demonstrieren, wie wichtig der Zusammenhalt demokratischer Parteien ist, um fundamentale Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu bewahren.

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Klimakrisen-Signal: Merz verzichtet auf COP31

Während die politische Innenpolitik in Deutschland kontrovers diskutiert wird, zeigt das Verhalten der Regierung auf internationaler Ebene別の Prioritäten. Friedrich Merz, der als möglicher zukünftiger Kanzler oder im aktuellen Amt agiert, verzichtet auf die Teilnahme an der 31. UN-Klimakonferenz (COP31). Die Konferenz findet vom 11. bis 22. November 2024 in Antalya, Türkei, statt. Als Begründung für sein Fernbleiben wurden termliche Gründe angeführt, insbesondere sein am 3. November 2024 folgender Geburtstag, an dem er mit seiner Familie essen gehen möchte. Diese Entscheidung wird von Experten und Beobachtern kritisch gesehen, da sie ein Signal der mangelnden Priorisierung von Klimaschutz aussendet, obwohl Deutschland einer der größten CO2-Emittenten in Europa ist.

Kritik der Experten zur Klimapolitik

Florence Schulz, Redakteurin beim Tagesspiegel Background Energie&Klima und Expertin für komplexe Verhandlungen, äußert sich kritisch zur Entscheidung der Bundesregierung. Sie weist darauf hin, dass die Begründung der Terminlage schwach ist, da deutsche Kanzler bereits zuvor bei COPs gefehlt haben. Allerdings signalisiert das Verhalten, dass Klimaschutz und internationale Klimadiplomatie keine Top-Prioritäten der aktuellen Bundesregierung darstellen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat bereits festgestellt, dass Deutschland seine Klimaziele für 2030 nicht erreichen wird, insbesondere im Gebäudesektor und im Verkehr steigen die Emissionen sogar. Die deutsche Regierung hat sich in Brüssel für eine Verlängerung des Verbrennerverbots eingesetzt, was den internationalen Trend zur Dekarbonisierung behindert. Die Gastgeberländer der aktuellen Konferenz, die Türkei und Australien, fördern weiterhin die Kohleabbauindustrie, was die globale Klimakrise weiter verschärft. Ohne ambitionierte Ziele und Finanzzusagen für den Klimaschutz wird die Konferenz keine signifikanten Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel bringen.