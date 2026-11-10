SPD-Bundestagsfraktion fordert verlässliches Bleiberecht für Geflüchtete

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert ein verlässliches Bleiberecht für Geflüchtete mit Arbeit oder Ausbildung. Betroffen wären vor allem Syrer und Ukrainer.

Die SPD-Bundestagsfraktion dringt auf ein verlässliches Bleiberecht für Geflüchtete, die in Deutschland arbeiten oder eine Ausbildung machen. Die Abgeordneten beschlossen am Dienstag ein entsprechendes Positionspapier, in dem sie einen Vorschlag für eine dauerhafte Perspektive formulieren.

Nach den Angaben des Papiers könnte die Regelung mehrere Hunderttausend Menschen betreffen, vor allem Syrer und Ukrainer. Die Fraktion sieht darin einen Weg, Beschäftigte aus diesen Gruppen nicht länger in einem unsicheren Aufenthaltsstatus zu belassen.

Also read SPD will Kürzungen bei Wohngeld und Elterngeld im Haushalt 2027 verhindern

Wer nach dem Vorschlag der SPD bleiben soll

Nach dem Vorschlag der SPD-Bundestagsfraktion sollen Geflüchtete, die ihren Lebensunterhalt zumindest überwiegend selbst sichern, als erste Gruppe eine Bleibeperspektive erhalten. Dies soll ausdrücklich auch für Beschäftigte außerhalb klassischer Fachkrafttätigkeiten gelten.

Das Papier nennt außerdem Schüler mit einer realistischen Perspektive auf einen Abschluss und auf Integration. Berücksichtigt werden sollen zudem Menschen, bei denen der Lebensunterhalt nicht vollständig gesichert werden kann, etwa weil sie kleine Kinder betreuen oder Angehörige pflegen.

Advertisement

Warum die SPD-Fraktion einen Bleiberecht-Vorstoß macht

Den Hintergrund des Vorstoßes bilden nach dem Papier der Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland. Viele Beschäftigte aus den genannten Gruppen erfüllen trotz erfolgreicher Integration nicht die hohen formellen Voraussetzungen für einen Wechsel in einen regulären Fachkräftetitel.

Die Fraktion verweist außerdem auf die Lage der syrischen Staatsangehörigen. Mehr als die Hälfte der knapp 950.000 Syrer in Deutschland hat demnach noch ein befristetes humanitäres Aufenthaltsrecht. Die Beschäftigungsquote der Syrer liegt laut dem Papier bei ungefähr 48 Prozent, die der Ukrainer bei knapp 40 Prozent.

Abschiebungen und Prüfung des Schutzstatus

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) könnte nach dem Sturz des Assad-Regimes bald im großen Stil überprüfen, ob der Schutzstatus syrischer Geflüchteter weiter gilt. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat dargelegt, dass inzwischen auch erste Syrer oder Afghanen abgeschoben werden, die nicht straffällig geworden sind.

Das Positionspapier knüpft das Bleiberecht an klare Bedingungen. Wer sich nicht anstrengt, sich nicht an die Regeln hält oder Straftaten begeht, muss Deutschland nach dem Wortlaut des Papiers wieder verlassen.

Advertisement

Eine zwangsweise Rücksendung der gut integrierten Menschen würde die Lage auf dem Arbeitsmarkt nach Einschätzung der Fraktion weiter massiv verschärfen. Die Abgeordneten halten deshalb einen verlässlichen Rechtsrahmen für notwendig, der Betroffenen und Arbeitgebern Planungssicherheit gibt.