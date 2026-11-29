In etwas mehr als einer Woche wird ein neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gewählt. Erstmals könnte das ein AfD-Politiker sein. Die SPD im Bundestag will ein Zeichen setzen und anreisen. Fehlen könnte dagegen ein BSW-Politiker.

In etwas mehr als einer Woche wird ein neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gewählt. Erstmals könnte das ein AfD- Politik er sein. Die SPD im Bundestag will ein Zeichen setzen und anreisen.

Fehlen könnte dagegen ein BSW-Politiker. Die SPD-Bundestagsfraktion organisiert eine Protestaktion gegen die geplante Wahl des AfD-Politikers Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, will die gesamte Fraktion mit Sonderbussen am geplanten Wahltag, dem 8. Dezember, nach Magdeburg fahren.

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"Viele Menschen in Sachsen-Anhalt haben jetzt Angst", sagte Fraktionschef Matthias Miersch der Zeitung. "Wir fahren nach Magdeburg, weil sie wissen sollen: Die SPD steht vor ihnen. " In Magdeburg wollten die Bundestagsabgeordneten zunächst mit der SPD-Landtagsfraktion und Vertretern der Zivilgesellschaft beraten. Anschließend wollten sie an der zentralen Protestaktion auf dem Domplatz gegen Siegmund teilnehmen.